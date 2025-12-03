Sfâșietor! Cea mai mare dorință a Roxanei Moise, împlinită înainte să se îmbolnăvească. A cunoscut împlinirea

Roxana Moise s-a stins din viață la vârsta de 39 de ani și a lăsat în urmă trei copii și un soț îndurerat. Femeia care a devenit cunoscută după participarea la Exatlon a avut o ultimă dorință pe care a reușit să și-o îndeplinească. Află în articol toate detaliile!

Fostă handbalistă de performanță și instructor de Kangoo Jumps, Roxana Moise a devenit cunoscută publicului larg în anul 2018, atunci când a participat la show-ul Exatlon, filmat în Republica Dominicană.

Cea mai mare dorință a Roxanei Moise, împlinită înainte să se îmbolnăvească

Fosta concurentă de la Exatlon s-a stins din cauza unor probleme de sănătate. Toți cei care au avut ocazia să o cunoască sunt profund îndurerați de această pierdere și au doar cuvinte de laudă de spus la adresa ei.

În contextul acestei dispariții dureroase, jurnalista Cornelia Ionescu a vorbit despre momentul în care a cunoscut-o pe Roxana Moise și despre dorința pe care aceasta a avut-o și care i s-a și îndeplinit.

Ea a mărturisit că atunci când era în Republica Dominicană, Roxana și-a dorit să câștige competiția sau să mai aibă un copil. Ei bine, dorința ei s-a îndeplinit, astfel că fiica ei Anastasia a apărut în anul 2019.

„Am cunoscut-o pe Roxana după ce a participat la Exatlon, atunci când realizam, împreună cu Alex Nedelcu, o emisiune online, dedicată competiției din Republica Dominicană, „Ștafeta mixtă”. Am îndrăgit-o pe loc atunci când am invitat-o în studio, era o femeie specială, extraordinar de frumoasă, din toate punctele de vedere. Acum, îmi pare atât de rău să vorbesc despre ea la trecut. Îmi aduc aminte de un mesaj pe care mi l-a trimis imediat după ce a născut fetița, în 2019, unul de suflet, pe care nu l-am uitat niciodată: Acum, mă simt împlinită, mi s-a îndeplinit dorința de a avea o fetiță. Când eram în Dominicană, m-am rugat să câștig concursul sau să mai fac un copil și uite că nu am câștigat, dar Dumnezeu mi-a dat cel mai de preț premiu, pe Anastasia. Vreau să transmit sincere condoleanțe familiei. Dumnezeu să o odihnească în pace”, a mărturisit jurnalista Cornelia lonescu.

