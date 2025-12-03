Cine a stat lângă Roxana Moise până și-a dat ultima suflare. A vegheat-o zi și noapte!

Fosta handbalistă de la Oltchim Râmnicu Vâlcea, Roxana Moise, cunoscută și pentru energia sa din prima ediție a competiției Exatlon România, s-a stins din viață la doar 39 de ani, după ce a dus o luptă grea cu un cancer agresiv.

Mamă a trei copii și un nume apreciat în lumea sportului și a fitnessului, Roxana devenise un reper al ambiției și al încrederii în sine în orașul Râmnicu Vâlcea, unde își deschisese propria sală de antrenament.

Cine i-a rămas alături Roxanei Moise până la ultima suflare

Dispariția ei a lăsat un gol imens, iar mărturiile celor care au fost alături de ea în ultimele luni arată cât de iubită și respectată era.

În ultimele momente, Roxana nu a fost niciodată singură. Fosta sa antrenoare, Nicoleta Lazăr, a povestit că prietena cea mai apropiată a sportivei a vegheat-o neîntrerupt.

„Prietena ei cea mai bună a stat lângă ea efectiv. A stat lângă ea non-stop. Ea mi-a dat dimineața la șapte jumătate mesaj și zice: Doamna, am pierdut-o pe Roxana. Dormea în fiecare seară cu ea în pat”, a declarat aceasta.

Boala a apărut într-un moment în care Roxana părea să trăiască cea mai liniștită și stabilă perioadă a vieții. Diagnosticul a venit brusc, iar evoluția rapidă a cancerului a spulberat orice speranță, dar nu și curajul ei.

Roxana Moise s-a stins din viaţă la doar 39 de ani

Nicoleta Lazăr își amintește cu durere ultima discuție profundă avută cu Roxana, în urmă cu aproximativ trei luni. Sportiva plănuise o întâlnire cu prima generație de copii antrenați de Lazăr, însă nu a mai reușit să ajungă.

„Am vorbit cu ea acum vreo trei luni, când a organizat ea o întâlnire la restaurant cu prima mea generație de copii pe care i-am antrenat. Roxana a fost prima mea generație. Când am ajuns seara acolo, ne-a dat mesaj că ea nu mai putea să vină, că se simte foarte rău. Mai vorbisem cu ea înainte, cred că cel puțin o oră. Și mi-a spus: doamna, eu o să mă fac bine. O să vedeți. Dar se vedea că deja uita ce vorbea. Era foarte optimistă”, a relatat fosta antrenoare a Roxanei.

Vocea și exemplul Roxanei rămân vii în memoria celor care au cunoscut-o. A fost o luptătoare, o prietenă fidelă, o mamă dedicată și o sportivă care a inspirat generații. Comunitatea din Râmnicu Vâlcea și lumea sportului românesc o plâng astăzi pe Roxana Moise.

