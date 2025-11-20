Gigi Becali, de la palat direct pe masa de operație. Ce probleme are finanțatorul FCSB

Gigi Becali (67 de ani) a ajuns pe masa de operație după ce s-a confruntat cu probleme de sănătate. Finanțatorul celor de la FCSB a făcut chiar el anunțul despre intervenția chirurgicală complicată. Cu ce afecțiune se confruntă, de fapt, latifundiarul din Pipera, dar și ce sfat a primit din partea medicilor.

Este o zi încărcată emoțional pentru finanțatorul celor de la FCSB. Joi, 20 noiembrie 2025, Gigi Becali a fost supus unei intervenții chirurgicale la cervicală – în partea superioară a coloanei vertebrale. Anunțul despre operație a fost făcut chiar de el, în timpul unui interviu în care s-a arătat încrezător în sănătatea inimii sale de ”25 de ani”.

Gigi Becali a fost operat la coloana vertebrală

De asemenea, conform protocolului medical, înainte de operația la coloană, Gigi Becali a fost sfătuit să nu mănânce nimic cu 12 ore înainte. În ultimii ani, latifundiarul din Pipera s-a lăudat cu un stil de viață echilibrat, o alimentație sănătoasă, la care se adaugă perioadele de post și rugăciunile.

”Mâine (n.r joi 20 noiembrie) mă operez la cervicală. Atunci, mi-a zis doctorul să nu mănânc nimic după 10-11 seara până la 11 ziua următoare. Oile, găinile și vacile pe care le am eu, că am și două vaci, nu primesc nicin vaccin. Ce, acum 200 de ani erau vaccinuri? Eu mănânc lapte și ouă fără vaccin. De aia eu am 67 de ani, dar inima de 25 de ani”, a spus Becali în cadrul unui interviu.

Gigi Becali are propriile animale de la care consumă carne, ouă, lapte, brânză etc. Acesta se mândrește cu un tonus zdravăn și o sănătate de fier.

”Eu cred că de la mâncare, mănânc foarte sănătos, nu mănânc carne dacă nu tai eu animalul. Dacă nu tai eu vițelul, nu mănânc, dacă nu tai oaia sau mielul, și nu mănânc deloc mezeluri”, spunea în urmă cu ceva timp afaceristul.

