Moartea lui Nicolae Tilihoi a provocat multă durere în sufletele rudelor, prietenilor, foștilor colegi cu care a jucat ani în șir pe teren, dar și ale fanilor. Aurel Țicleanu, fostul fotbalist al Universitatii Craiova, a stârnit râuri de lacrimi pe obrajii celor care l-au cunoscut pe fostul sportiv, cu un mesaj sfâșietor. Nicolae Tilihoi s-a stins ieri din viață, după ce a pierdut lupta cu cancerul la prostată. El avea 61 de ani.

Citește și: Gestul controversat făcut de apropiații fostului fotbalist în timp ce capacul era ridicat

Aurel Ţicleanu a făcut o postare cutremurătoare pe Internet, după aflarea veştii că prietenul lui și fostul coleg de la Craiova Maxima, Nicolae Tilihoi, a părăsit această lume. Vicepreședintele Comisiei Tehnice a FRF a vorbit în rândurile de mai jos și despre eforturile depuse de Nicolae Tilihoi de a-i ajuta pe tinerii fotbaliști.

„Am fost mereu aproape, în viaţă şi pe teren, dar acum el a plecat să joace, să comenteze, să cânte, să râdă şi să glumească într-o lume mai bună ! A fost sufletul nostru, iar Maxima fără de suflet nu se poate, ce vom fi noi acum fără sufletul nostru? De astăzi-dimineaţă plâng întruna, cred că plângem toţi pentru marele fotbalist şi om, Nae Tilihoi, fratele meu! Îmi pare tare rău că nu pot sa te conduc pe ultimul drum, nebunule frumos sau frumosule nebun, dar din sufletul şi din inima mea tu nu vei putea pleca niciodată! Dacă atunci când am fost tineri am putut să fim şi rebeli, şi aventurieri, şi buni, şi nebuni, şi drepţi, şi avântaţi, şi cutezatori, a fost pentru că ştiam că acolo undeva în spate, era cineva care ne susţinea, ne acoperea şi ne apăra de toţi cei care cutezau să ne atace. Acum Craiova Maxima nu mai are fundaşi centrali, ei s-au dus, au plecat în nemurire, atunci tu cum ai putut să mori? Tu nu ai cum să mori, tu ai trecut doar în nemurire, iar faptele tale de vitejie vor ramâne aici şi vor fi povestite din nou şi din nou, iar într-o buna zi, când voi fi şi eu mai batrân, promit să scriu o carte cu întâmplări minunate, cu fotbalişti mari şi buni, pe care i-ai ajutat şi tu să treaca lin de la Campioana unei mari iubiri, la Craiova Maxima! Respect şi iubire veşnică! Dumnezeu să te odihnească suflet bun, frumos şi obosit!”, a postat fostul component al Craiovei Maxima.

Legenda Craiovei Maxima, Nicolae Tilihoi, va fi condus pe ultimul drum mâine, 27 martie, la ora 12:00, la Cimitirul Ungureni din Craiova. Trupul neînsuflețit al fostului mare fundaş central a fost depus deja la Biserica Sfinții Apostoli din Craiova. Acesta va fi plasat și la Stadionul ”Ion Oblemenco”, începând de astăzi și până în ziua înmormântării.