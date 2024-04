Ancuța Popoviciu, judecătoarea cazului 2 Mai, rămâne în funcție! Tatăl lui Sebi, prima reacție: „Distruși”

Ancuța Popoviciu, judecătoarea care a întrebat dacă Sebastian Olariu, unul dintre tinerii decedați în accidentul din stațiunea 2 Mai, se află în sală rămâne în funcție. Tatăl lui Sebi a avut o primă reacție, după decizia Consiliului Superior al Magistraturii. Vezi detaliile mai jos, în articol.

Ancuța Popoviciu, judecătoarea de la Mangalia, care a întrebat dacă Sebastian Olariu este prezent în sală, deși tânărul și-a pierdut viața în incidentul tragic din stațiunea 2 Mai, a rămas în funcție. Decizia Consiliului Superior al Magistraturii a stârnit revoltă în jurul multor persoane. De altfel, tatăl lui Sebi a reacționat la decizia CSM, după audierile de ieri, 24 aprilie 2024.

Judecătoarea de la Mangalia a fost audiată, în cursul zilei de miercuri, la Secția pentru judecători din Consiliul Superior al Magistraturii. I-au fost aduse acuzații de „neglijență și rea-credință”, în urma situației care a avut loc în sala de judecată, în luna februarie. După decizia CSM, tatăl lui Sebi Olariu și-a exprimat opinia, în spațiul public.

„Nu mai am nimic de comentat! Dacă cei de la CSM au spus că judecătoarea este bună pentru caz, nu mai am nimic de comentat. După ce că suntem distruși, această decizie… Aveam încredere că cineva va rezolva acest dosar. Nu mai am cuvinte! Suntem niște oameni terminați”, a spus tatăl lui Sebi, conform Antena 3 CNN.