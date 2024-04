Tatăl lui Sebi și-a tatuat pe braț chipul fiului său mort în accidentul de la 2 Mai. Cum arată desenul

În data de 19 august, doi tineri, Sebi și Roberta, au fost uciși într-un incident rutier, iar alți trei tineri s-au ales cu răni. Au trecut 9 luni de la tragedia din stațiunea 2 Mai care a îngrozit o țară întreagă. Perioadă în care familiile victimelor s-au luptat în instanță pentru a-și face dreptate. Tatăl lui Sebi Olariu este unul dintre părinții îndurerați, care se află în căutarea adevărului în instanțele românești. Recent, a făcut un gest care a înduioșat total – și-a făcut un tatuaj special, pe mâna dreaptă, care să îi aducă aminte de pasiunea pe care fiul său dorea să o urmeze. Detaliile se află mai jos, în articol.

Astăzi, 19 aprilie, s-au împlinit 9 luni de la tragedia care a îngrozit România – doi tineri, Sebi și Roberta, au avut parte de o un sfârșit tragic. Vlad Pascu (19 ani) a lovit un grup de tineri, în stațiunea 2 Mai, omorând două persoane și rânind alte trei. Șoferul se afla sub influența substanțelor interzise la volan.

La nouă luni de la tragedia care a distrus două familii, unul dintre părinții îndurerați a făcut un gest emoționant. Tatăl lui Sebi Olariu a decis să își facă un tatuaj special pe mâna dreaptă, în memoria fiului său. Sebi, unul dintre tinerii uciși în stațiunea 2 Mai, își dorea să devină regizor.

Tatăl lui Sebi și-a făcut un tatuaj in memoriam – ce semnificație poartă?

Cu durere în glas, bărbatul a declarat că fiul lui și-ar fi dorit să devină cel mai mare regizor. Din păcate, însă, visul i-a fost spulberat. Un alt detaliu care a înduioșat este mesajul impregnat în piele, pe lângă o mulțime de simboluri: „I will always wonder who you would have become” (trad. „Mă voi întreba mereu ce ai fi devenit”).

„Mi-am făcut un tatuaj… Vreau să-l am mereu pe Sebi lângă mine. Sebi voia să devină regizor, îi plăcea foarte mult camera de vederi. Visa să devină cel mai mare regizor, chiar el îmi spunea: Tată, dă-mi mie banii acum, că o să vă umplu eu de bani, când mă voi face mare. Îl am și pe el, și acesta (n.r. tatuajul) reprezintă ochiul mamei”, a spus tatăl lui Sebi, conform Ziua de Constanța

