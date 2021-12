Daniela Ploia a fost implicată într-un accident, în urmă cu aproximativ o lună, când și-a făcut mașina praf. A ajuns chiar la spital, cu mai multe leziuni. Este acum refăcută însă a dat de alte probleme, care au afundat-o în depresie. CANCAN.RO vă prezintă declarațiile exclusive ale cântăreței de muzică populară.

Artista a plecat la o farmacie, cu mașina, iar, la întoarcere, într-o intersecție, avea să fie lovită în plin. ”Am văzut moartea cu ochii! Ea a venit cu viteză și eu viram la dreapta. A intrat în plin. Doamne!”, erau cuvintele Danielei, la scurt timp după accident (Vezi AICI detalii).

Daniela Ploia, în depresie, după accident

La aproape o lună de la nefericitul eveniment, sexy-folclorista este în depresie. Chiar ea povestește prin ce trece acum.

”O înștiințare eronată a Poliției m-a băgat în depresie mai tare decât accidentul în sine. Această înștiințare și procesul penal mi-au cauzat depresie.

Am fost înștiințată că sunt obligată să dau un test de redobândire permis la 30 zile de la data expirării dovezii. Eu știam că nu-i obligatoriu să susțin acel test, ci o alegere… Când am primit că sunt obligată, mai mult, dacă nu iau testul sau nu mă prezint să-l susțin, se prelungește perioada suspendării permisului cu încă 30 de zile. Astfel, conform înștiințării lor, stăteam pe dreapta cele 60 de zile date plus încă 30, dacă nu luam testul sau dacă nu mă prezentam să-l dau.

Era o tragedie la propriu pentru situația mea să stau atât fără permis. Abia când m-am prezentat la examen mi-au zis că a fost o eroare și că nu sunt obligată să dau acel test. Dar dacă-l dau și îl iau, mi se scurtează cu 30 de zile perioada suspendării. Nu știu cum am reușit să mă adun și am dat în acea zi testul, l-am luat. Acum urmează să mi se restituie permisul.

Am reușit să depășesc momentul accidentului ușor, ușor, însă încă nu sunt pe deplin vindecată psihic. Am avut avariată complet mașina, adică am rămas fără ea, am proces penal pentru că m-au băgat la declarație falsă… De fapt, eu eram în șoc când am declarat ce am declarat după accident. Însă sper ca în curând să uit acest episod și să încep un nou an mai bun din toate punctele de vedere”, a dezvăluit Daniela Ploia.

Daniela Ploia a ratat o cântare în Grecia, de Revelion

Artista va petrece Crăciunul acasă, cu familia. ”De Crăciun, merg acasă la Strehaia, unde îmi sunt sora, un frate și părinții. Abia aștept să mă bucur de tradițiile de acasă, sunt cam unicate… Merg în colindat, vin stele… Este frumos, se simte că-i Crăciunul. Doar acasă simt sărbătorile cu adevărat.

De Revelion, trebuia să cânt în Grecia, dar se pare că, din cauza cazurilor de Covid crescute, s-a anulat, așa că am găsit să cânt în România, dar tot incert. Sper să se țină și sper să mă întâlnesc cu publicul, însă nu vreau pentru bani să mă expun vreunui risc sau să-i expun pe membrii familiei mele din nou. Sunt precaută.

Mi-e dor să cânt, mi-e dor de public, dar trebuie să punem sănătatea pe primul plan. Vă doresc tuturor sărbători cu adevărat binecuvântate și doar cu sănătate, restul chiar se rezolvă, dacă suntem sănătoși, iar Anul Nou să ne aducă liniște și echilibru, că tare zdruncinați mai suntem”, a spus Daniela Ploia.

