Daniela Ploia a crezut că e o joacă, dar, când apropiați de-ai ei au murit de COVID, a început să se îngrijoreze. Apoi, boala a dat peste ea. Și peste familia ei: mama, tata, mătușa. Au ieșit cu bine cu toții, iar cântăreața de muzică populară avea să-și schimbe, radical, părerile. A lansat, apoi, și un mesaj dur, în care Dan Bittman este principala țintă. CANCAN.RO are detaliile, în exclusivitate.

Daniela Ploia avea să se îmbolnăvească de Covid, iar, pe lângă ea, mama, tatăl și o mătușă. Traversa clipe grele, în care i-a fost teamă că-i pierde, din cauza neglijenței. Cei trei se infectaseră de la ea. Totul s-a încheiat cu bine. Daniela s-a jurat că se vaccinează imediat. Dar a ținut să transmită un mesaj, unul dur, la adresa celor care sunt sceptici sau chiar nu cred în gravitatea situației.

”Sfatul meu este să se dea o lege care să ne oblige să ne vaccinăm. Medicii sunt epuizați, am văzut cu ochii mei”, a spus, pentru început, Daniela.

Daniela Ploia, atac la Bittman și Șoșoacă: ”Să fie interziși!”

Apoi, „țintă” a fost luat Dan Bittman, solistul trupei Holograf. Nici Diana Șoșoacă nu avea să scape. ”Și să nu li se mai permită unora să spună numai aberații pe post! Este cazul lui Dan Bittman, al lui Șoșoacă… Și sunt mai mulți. Să-și țină părerea pentru ei, nu să influențeze lumea, de la sate, mai ales.

Interziși acești oameni în spațiul public! Să iasă medicii din domeniu să vorbească și să-i facă pe oameni să înțeleagă gravitatea bolii ăsteia. Doar medicii specializați, nu ortopezi, chirurgi și așa mai departe. Infecționiștii, pneumologii… ei să vorbească public”, a spus Daniela Ploia, pentru CANCAN.RO.

Daniela Ploia povestea coșmarul recent prin care a trecut. ”Eu nici măcar nu mi-am dat seama că a fost COVID. Dar părinții au fost la mine în vizită și au picat ca secerați, așa mi-am dat seama că-i COVID. Și mătușa mea. Le-a fost rău… au fost clipe de coșmar, am dat sute de telefoane, am terorizat medici, am intrat în panică, teama că îmi pierd părinții și mătușa din cauza neglijenței mele.

La început n-am crezut în acest virus, apoi mi-au murit prieteni tineri, fără alte boli, de acest virus. Am început să cred, apoi am zis că mă vaccinez, pentru că interacționez cu oamenii și la job, și la puținele evenimente unde cânt, dar și pentru că plec des din țară. Eu mă testam în aceste condiții nonstop”, (Vezi AICI detaliile), spunea cântăreața.

