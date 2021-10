Daniela Ploia a lăsat în urmă COVID-ul. De câteva zile. Acum e doar slăbită, dar nu uită că a trecut printr-un adevărat coșmar. S-a infectat, dar nu a știut. Apoi, pe rând, părinții ei, dar și o mătușă, au avut aceeași soartă. Cântăreața de muzică populară a intrat în panică. A sunat peste tot. A crezut că își va piede părinții. Din cauza ei. Regretă că nu s-a vaccinat, dar spune că o va face cât de curând. CANCAN.RO are detaliile și vi le prezintă, în exclusivitate.

Daniela Ploia nu a crezut că există COVID. Dar prieteni de-ai ei, unii tineri, s-au dus la Cel de Sus. A început să-i fie teamă. Să perceapă gravitatea situației. Și, când nu se aștepta, boala avea s-o lovească. Și pe ea, și pe întreaga familie.

”Eu nici măcar nu mi-am dat seama că a fost COVID. Dar părinții au fost la mine în vizită și au picat ca secerați, așa mi-am dat seama că-i COVID. Și mătușa mea. Le-a fost rău… au fost clipe de coșmar, am dat sute de telefoane, am terorizat medici, am intrat în panică, teama că îmi pierd părinții și mătușa din cauza neglijenței mele”, a început povestea Daniela Ploia.

(CITEȘTE ȘI: CORNEL ILIE, DE LA VUNK, ”ASEDIAT” DE O CÂNTĂREAȚĂ DE MUZICĂ POPULARĂ: ”SUNT ÎN LIMBĂ DUPĂ EL!”)

Daniela Ploia, clipe de coșmar: ”Numai eu știu prin ce momente am trecut!”

Tot ea mărturisește că se hotărâse să se vaccineze. Doar că era prea târziu. S-a culcat sănătoasă, s-a trezit… lată.

”La început n-am crezut în acest virus, apoi mi-au murit prieteni tineri, fără alte boli, de acest virus. Am început să cred, apoi am zis că mă vaccinez, pentru că interacționez cu oamenii și la job, și la puținele evenimente unde cânt, dar și pentru că plec des din țară. Eu mă testam în aceste condiții nonstop.

Așa că hotărâsem să mă vaccinez, dar, din păcate, într-o seară m-am culcat sănătoasă și dimineața m-am trezit lată, n-am putut vorbi, eram fără vlagă, febră, amețeli, am luat cocktail de medicamente după ureche, crezând că-i răceală. A doua zi, fiind la mine, părinții au picat și ei lați, apoi mătușa… Așa mi-am dat seama că-i COVID”, a continuat Daniela Ploia.

Imediat, s-au testat. Daniela avea să iasă negativă, la prima încercare! ”Ne-am testat toți, eu, culmea, negativă! Ei, pozitivi. Dar mă simțeam rău. Numai eu știu prin ce momente am trecut când au ieșit pozitivi părinții, am crezut că-i pierd… dar Dumnezeu i-a iubit și pe ei, și pe mine.

Și ei, ca și mine, au avut forma ușoară, dar la problemele lor de sănătate chiar și așa putea fi fatal. Norocul meu, cunosc medici și m-au ajutat să-i pot trata acasă, pentru că nu erau locuri în spitale. Am sunat disperată la furnizorii de oxigen să cumpăr aparat pentru tata, care oricum are nevoie de oxigen, și nicio firmă n-a mai avut aparate.

(NU RATA: CUM A FOST “TRADUSĂ” CUNOSCUTA CÂNTĂREAȚĂ DE MUZICĂ POPULARĂ CHIAR ÎNAINTE DE NUNTĂ + CE RELAȚIE DE NEÎNCHIPUIT A AVUT CU UN MEDIC DIN PARIS)

Am crezut că pică cerul pe mine când am văzut că nu găsesc un aparat să-l ajut pe tata… Atunci, doctorii mi-au recomandat în fiecare zi o rețetă, să-l ajutăm cu saturația. Acum, toți suntem bine, dar imediat ne vom vaccina cu toții, atunci când medicii spun că se poate. Le mulțumesc din toată inima medicilor Dragoș Nicolosu, de la Victor Babeș Craiova, Ștefan Mihăicuță, pneumolog la spitalul Victor Babeș Timișoara și medicului meu de familie, Livia Stoienică. Dumnezeu să-i răsplătească”, a încheiat Daniela Ploia.

Sursa foto: Facebook

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.