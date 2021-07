EXCLUSIV | Cornel Ilie, de la Vunk, ”asediat” de o cântăreață de muzică populară: ”Sunt în limbă după el!”

Cornel Ilie, solistul de la trupa Vunk, este liber de ”contract”, așa că admiratoarele fac coadă la ușa lui. Una dintre ele este o cunoscută cântăreață de muzică populară, sursele CANCAN.RO susținând că, în urmă cu ceva timp, între ei ar fi fost mai mult decât o simplă prietenie. Avem declarațiile spumoase ale artistei.

Cornel Ilie, solistul de la trupa Vunk, divorța în septembrie anul trecut, iar de atunci numai zâmbete mai mult decât ”profesioniste” primește. Daniela Ploia, cântăreață de muzică populară, se numără printre fanele lui. Mai mult, nu se ferește să anunțe că-l iubește pe Cornel. ”Sunt în limbă după el! Cum să nu-mi placă, vreau să-mi fie iubit! Cine nu l-ar vrea?! E șarmant, talentat, bărbatul cam pe care și l-ar dori orice femeie! Acum e și divorțat! Cu el m-am întâlnit înainte de pandemie, la Timișoara, am avut amândoi concert”, a dezvăluit Daniela Ploia, pentru CANCAN.RO. (CITEȘTE ȘI: CUM A FOST “TRADUSĂ” CUNOSCUTA CÂNTĂREAȚĂ DE MUZICĂ POPULARĂ CHIAR ÎNAINTE DE NUNTĂ + CE RELAȚIE DE NEÎNCHIPUIT A AVUT CU UN MEDIC DIN PARIS)

Nu ratează să-i comenteze postările, aruncându-i diferite apropouri. La o postare a lui Cornel Ilie, cu piesa ”De azi încep să te uit”, Daniela a comentat: ”N-ai cum!” Iar el i-a răspuns: ”Cum așa?”, inserând un emoticon vesel. Daniela se mândreăte și cu fotografiile pe care le-a făcut alături de Cornel, atunci când s-au intersectat în activitatea profesională. Iar zâmbetul ei larg trădează iubirea pe care i-o poartă.

Cornel Ilie a anunțat despărțirea de Luiza pe Facebook: ”Nu mai suntem un cuplu!”

Cornel Ilie divorța toamna trecută, iar pe pagina de socializare făcea anunțul pentru fanii lui. „De-a lungul timpului, oamenii au făcut ca termenul “divorț” să capete un aer distructiv, fatalist, așa că o să formulez altfel: eu și cu Eliza nu mai suntem un cuplu. Am învățat foarte multe împreună unul de la altul, am învățat și mai multe despre noi înșine și, mai ales, despre viață. Am devenit mai puternici și mai curajoși, unul prin celălalt.

Vom continua să ne creștem copiii cu aceeași dragoste și grijă, arătându-le toate frumusețile vieții, bunătatea față de ceilalți și învățându-i curajul de a face alegerile importante, la timpul lor. Ne vom ajuta mereu, rămânem aceiași prieteni buni, dar și aceleași persoane discrete cu viața lor personală. Astfel că aceasta este singura dată când vom spune ceva despre acest subiect.Vă mulțumim că înțelegeți această alegere. Există dragoste după iubire”, a scris Cornel Ilie pe Facebook.

