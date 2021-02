Amantele lui ”Brad Pitt din Corabia” o terorizează pe sexy folclorista Daniela Ploia: ”Am aflat, eram cinci într-o relație!”

CANCAN.RO vă prezenta uluitoarea poveste de viață a Danielei Ploia, cântăreața de muzică populară care a fost înșelată chiar înainte de a ajunge la altar, iar apoi era ”tradusă” de iubit cu două femei. Avem noi detalii, în exclusivitate!

Daniela Ploia are acum o relație stabilă, dar despre care nu vrea în ruptul capului să vorbească! Și e firesc, după ce a pățit în urmă cu mai mulți ani, atunci când cel care urma să-i devină soț a înșelat-o cu o prietenă a ei. Mai mult, a lăsat-o și însărcinată, așa că nu a mai avut loc nicio căsătorie. Iar la scurt timp, cântăreața se îndrăgostea din nou, de un medic, doar că avea să treacă prin momente umilitoare, atunci când a aflat că era înșelată. Iubitul ei se întâlnea, în același timp, cu alte două femei. A rupt imediat relația, dar chiar și în acele momente a trebuit să suporte umilința, când cel care-i declarase iubire a sunat la ea la serviciu și a făcut-o în toate felurile.

Cântăreața de muzică populară Daniela Ploia a aflat că iubitul ei mai ”cocheta” cu patru femei!”

Daniela Ploia a vrut chiar să-și pună capăt zilelor, provocând un accident rutier, atunci când a aflat. A trecut și peste asta, acum nu mai suferă. Doar că avea să afle, săptămâna aceasta, noi detalii despre elația pe care a lăsat-o în urmă cu câțiva ani! Este, practic, terorizată de medicul pe care artista l-a poreclit în glumă Brad Pitt! Niște tinere care, se pare, ar fi iubitele ”doctorașului” din Corabia i-au spus totul Danielei, care avea să tragă un semnal de alarmă pe Facebook. Condiții în care CANCAN.RO a sunat-o, iar cântăreața a detaliat. (CITEȘTE ȘI: CUM A NIMERIT SEXY-FOLCLORISTA DANIELA PLOIA LA UN „CHEF DE DIVORȚ”: ”A FOST UN ȘOC PENTRU MINE!”)

Daniela Ploia era, de fapt, una dintre cele cinci, nu trei iubite ale lui ”Brad Pitt”. ”Am aflat că, de fapt, eram cinci într-o relație cu el. Nu două, așa cum am știut până săptămâna asta. Mi-au scris mai multe, așa am aflat. Eu am fost la un botez, în Franța, la o prietenă, și am postat de acolo. De la postări a plecat totul, așa m-au găsit, bine, au crezut că eu încă mai sunt cu el. Bine, doar unele dintre ele…

Săracele, sunt disperate. Nu știu ce să facă. Eu am spus să le răspund, să le spun ce mi s-a întâmplat. Uite, băiatul ăsta cu care sunt eu acum chiar mi-a zis să le spun adevărul. E timpul să afle toate ce face acest Brad Pitt al României”, a declarat Daniela Ploia, pentru CANCAN.RO.

