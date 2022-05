Daniela Ploia nu are noroc în dragoste! O spune chiar ea, după ultimul episod cu iubitul pe care-l ”testa” de câteva luni. Cântăreața de muzică populară a acceptat invitația bărbatului de a lua cina la el acasă, doar că acolo avea să facă parte dintr-o scenă desprinsă, parcă, din telenovele. CANCAN.RO vă prezintă uluitoarea poveste, în exclusivitate.

Cam singurică Daniela Ploia, cântăreața de muzică populară care-și încântă fanii pe Instagram și Facebook cu pozele incendiare în care apare. Niciun bărbat nu a reușit s-o cucerească, după experiența neplăcută, atunci când a fost înșelată de cel căruia urma să-i spună DA în fața ofițerului Stării Civile (Vezi AICI povestea). Totuși…

Daniela Ploia s-a îndrăgostit, dar ce țeapă avea să ia!

Artistei îi ”picaseră” ochii pe un tinerel, pe care îl urmărea de câteva luni. Iar apoi a început să converseze cu el, ba chiar și o întâlnire au avut cei doi, moment în care Daniela a crezut că a dat, în sfârșit, lovitura, după atâtea dezamăgiri. Omul i-a vorbit frumos, a fost atent, un adevărat gentleman, mai mult, s-a prezentat cu un mare buchet de flori. Așa că ușor a acceptat apoi cântăreața de muzică populară să vină la el acasă. Zis și făcut! O cină romantică a fost tema, doar că…

Daniela Ploia povestește, pas cu pas, telenovela în care a avut rol principal. ”M-am combinat de anul trecut cu un tip și, într-un final, acum, după Paști, am hotărât să luăm cina.

Ajung la el acasă și, la un moment dat, aud că-i sună soneria și se bate în ușă insistent. Am crezut că-i curier”, spune Daniela.

”Îmi zice tipa: sunt iubita lui!”

Avea să aibă parte de o mare surpriză. ”A răspuns el. Eu eram la masă, el dispăruse tacit. Când am auzit soneria, am făcut legătura cu plecarea așa, în liniște, a lui, de la masă, am zis că are vreo surpriză pentru cină.

Dar, la un moment dat, intră o tipă, se așază și începe să mă interogheze. Eu am crezut prima oară că a greșit apartamentul. Apoi, am crezut că-i vreo prietena a lui și vrea să mă cunoască până apare el.

El se temea, însă, să vină la noi. Într-un final, îmi zice tipa că e iubita lui! A fost șocul meu, acum, chiar nu mai am încredere în nimeni.

El, bineînțeles, că i-a zis ei să plece, dar am plecat eu, că nu aveam de ce să stau. Deci, am plecat, el, după mine, aia trăgea de el… Oribil! Dar, cât ghinion să am!”, a povestit Daniela Ploia.

