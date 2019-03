Caz uluitor în showbiz-ul românesc! Așa ceva nici la nunțile din Daghestan nu s-a întâmplat. O sexy-folcloristă a fost agresată de o mireasă la nuntă din cauză că ginerică i-ar fi făcut ochi dulci. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, declarațiile uluitoare ale cântăreței de muzică populară care a fost protagonista momentului cel puțin stânjenitor. (CITEȘTE ȘI: BIANCA, ÎN NEGOCIERI CU ANTENA CA SĂ-I “SUFLE” EMISIUNEA GABRIELEI CRISTEA!)

În urmă cu aproximativ două săptămâni, folclorista Daniela Ploia, care are și vizibile calități de manechin, a trăit clipe de coșmar. În timpul momentului artistic pe care-l susținea la o nuntă, senzuala interpretă de muzică populară a fost agresată de mireasă dintr-un motiv incredibil. (NU RATA, AICI: GIGI BECALI ȘI-A DESCHIS SPITAL PRIVAT: ”SE OCUPĂ DE BOLNAVII DE CANCER. TOTUL ESTE GRATIS!”)

„Nu înțeleg de unde și până unde”

Într-un exces de gelozie, tânăra care abia se căsătorise a tăbărât pe cântăreață pentru că proaspătul ei soț i-ar fi făcut ochi dulci interpretei de muzică populară. După ce a îmbrâncit-o pe Daniela Ploia, miresica a luat microfonul și și-a strigat oful în gura mare. Apoi a ”invitat-o” pe artistă să părăsească sala în care avea loc nunta. (NU RATA, AICI: IUBITUL MĂDĂLINEI GHENEA A REZERVAT UN RESTAURANT ÎNTREG PENTRU UN ”MEETING” NOCTURN CU TREI TIPESE!)

Daniela Ploia, senzuala interpretă de muzică populară, a făcut lumină în acest caz mai puțin obișnuit. Artista a făcut mărturisiri savuroase, în exclusivitate pentru CANACAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA.

”În urmă cu două săptămâni am fost chemată de cel care era naș la nunta respectivă ca să susțin o cântare. Am fost protagonista unei întâmplări șocante. Mirele se cherchelise și proaspăta lui soție a avut impresia că eu îi fac ochi dulci. Departe de mine acest gând. Eu la câte nunți am fost nu am văzut un mire într-o stare euforică așa de avansată.

La un moment dat, miresica a venit la mine și mi-a luat microfonul din mână și a țipat să-i las bărbatul în pace, imediat eu mi-am încheiat programul și am plecat. Nu am mai întâlnit așa ceva la nicio nuntă la care am fost până acum. Din câte am văzut eu, numai fericire nu a fost la nunta lor. Eu chiar am fost acolo să îmi fac treaba, m-am dus îmbrăcată în costum popular, nu eram îmbrăcată «civil». Nu am avut intenția să fac vreun gest necugetat sau nelalocul lui. Nu înțeleg de unde și până unde a înțeles mireasa că eu m-am dat la bărbatul ei. A avut o ieșire urâtă ce mi-a lăsat un gust amar”, a declarat Daniela Ploia, în exclusivitate pentru site-ul nr.1 din România.

Daniela Ploia, dependentă de kangoo jumps

Născută în județul Mehedinți, dar strămutată în Timișoara, spre deosebire de mai conservatoarele sale colege din breasla muzicii populare, Daniela Ploia nu se ferește să iasă la plajă, fără ie și broboadă, să poarte ținute chic, să apară în prezentări de modă. (NU RATA, AICI: CEL MAI CUNOSCUT INTERLOP DIN ROMÂNIA E ȚINUT ÎN VIAȚĂ DE APARATE + DETALII DE ULTIMĂ ORĂ)

Din câte se pare, aceasta respectă cu sfințenie antrenamentele de fitness. O altă pasiune de-a sa, diferită de cântecul popular: Daniela a găsit în kangoo jumps un mod plăcut de a socializa, slăbi și a se distra, formă de fitness de care se declară dependentă. (CITEȘTE ȘI: LA 61 DE ANI, S-A ÎNTORS ”REGELE VIEȚII DE NOAPTE” DIN ROMÂNIA!)

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro sau pe Whatsapp la 0741 CANCAN (226.226)