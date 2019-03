La 61 de ani, Irinel Columbeanu trăiește o a doua tinerețe alături de iubita sa, Oana Cojocaru. După ce a fost dat dispărut din cluburile de fițe vreme de mai bine de 10 ani, milionarul de la Izvorani a revenit în forță. Și a rezistat eroic la LOFT până la 2 dimineața. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, imagini de-a dreptul fabuloase cu cel supranumit ”Regele vieții de noapte”. (CITEȘTE ȘI: BIANCA A ÎNCEPUT SĂ ÎNDESEASCĂ ÎNTÂLNIRILE NOCTURNE CU FIUL MINISTREI DE LA FONDURI EUROPENE)

Vreme de aproximativ un deceniu, Irinel Columbeanu a fost dat dispărut din cluburile de fițe de la noi din țară, de unde era nelipsit pe vremea când forma un cuplu cu Monica Columbeanu. După o pauză îndelungată, milionarul de la Izvorani a revenit în forță și a petrecut ca-n vremurile bune alături de iubita lui, mai tânără cu 40 de ani.

Irinel Columbeanu, distracție aproape ca pe vremuri

Weekendul trecut, CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, l-a întâlnit pe Irinel Columbeanu la LOFT, unul dintre cele mai renumite cluburi din Capitală. Milionarul a ales să petreacă alături de Oana Cojocaru, dar și de câțiva prieteni printre care s-a numărat și Matei Miko, bărbatul care i-a fost naș de cununie.

Dacă în vremurile bune, atunci când și-a câștigat renumele de "Regele vieții de noapte" din România, Irinel Columbeanu revărsa în cluburi valuri de șampanie scumpă, acum, afaceristul de la Izvorani a petrecut ceva mai cumpătat… cu doar câteva sticle de vin.

A rezistat eroic în LOFT până la 2 dimineața

Cu toate că, la 61 de ani, pare că trăiește a doua tinerețe, Irinel Columbeanu nu ține să își arate rezistența proverbială de pe vremuri, necesară pentru petrecerile prelungite din cluburile de fițe. Așa că, în jurul orei 2, când în LOFT petrecerea era în toi și atmosfera devenise electrizantă, Irinel Columbeanu a dat "stingerea". Împreună cu Oana Cojocaru, Matei Miko și încă două tinere, afaceristul a părăsit clubul și s-a îndreptat spre mașina de teren a nașului său.

Din câte se pare, Irinel și Oana nu s-au dus spre Izvorani, ci au ales să înnopteze în apartamentul pe care afaceristul îl deține într-un bloc din zona Victoriei, la doar doi pași de clubul în care au petrecut.

Cum s-au cunoscut Irinel Columbeanu și Oana Cojocaru

Relația dintre Irinel Columbeanu și Oana Cojocaru a devenit din ce în ce mai serioasă. Milionarul s-ar fi săturat să facă "naveta" până în cartierul Militari, acolo unde Oana stătea cu chirie. Așa că i-a propus iubitei sale să se mute în vila lui, din Izvorani, iar Oana a acceptat fără probleme.

Irinel Columbeanu a mărturisit că a cunoscut-o pe Oana la un festival de modă, unde el era un simplu spectator, iar ea defila pe podium.

„Eram la un Festival al Modei Europene, iar în acea seară, de 27 de aprilie, eu participam în calitate de spectator și am remarcat-o pe Oana, care defila pe scenă.

Eu am reținut că avea o fustă albă, lungă, și privirea mea s-a oprit la fustă, după care am trecut mai sus, i-am reținut chipul și în acea seară am mai rămas puțin.

După care, fiind în acea seară și aniversarea președintelui Fashion TV s-a servit și un tort, am stat mai mult, încercând să aflu mai multe amănunte… Am invitat-o inițial și pe fiica mea să meargă, dar a zis că nu vine, era cât pe ce să nu mă duc nici eu.

A doua zi am făcut o postare pe Facebook-ul eu, intitulată «Moda și criptomonedele». Era un subiect controversat, iar la câteva zile am primit mai multe like-uri, printre care și de la o persoană pe nume Oana. Eu de obicei nu mă uit, dar așa s-a întâmplat atunci. Când am intrat pe profilul ei, am recunoscut că este chiar persoana pe care o căutăm. Deși nu îmi stă în obicei, am considerat că este politicos să îi cer prietenia și după vreo două ore am văzut că a acceptat-o. I-am dat un mesaj pe messenger prin care i-am mulțumit, iar apoi am continuat discuția”, a povestit Irinel Columbeanu la o emisiune TV.

