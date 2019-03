„Andreea Antonescu lua bătaie de la tatăl ei cu furtunul„. Este afirmația cu care Andreea Bălan a scos-o din sărite pe fosta ei colegă de scenă. Într-o emisiune TV, Andreea Bălan și-a mărturisit traumele trăite în copilărie făcând referire la relele tratamente pe care tatăl ei i le-ar fi aplicat. Andreea Antonescu o pune la punct pe fosta colegă despre care lasă de înțeles că nu mai sunt în relații prea bune. (VEZI ŞI: Imagini necenzurate cu Andreea Antonescu pe plaja din Mamaia)

Cel mai controversat subiect, învăluit în mister ani de zile, a explodat. Bătaia încasată de cele două fete din trupa Andre de la părinți n-ar fi doar un mit. Andreea Bălan s-a confesat că tatăl ei o altoia adesea. Aceasta a mărturisit că și colega ei, Andreea Antonescu, avea parte de un tratament dur. „Din ce știu eu, la ea a fost altfel pentru că venea și mama ei și fratele, venea toată familia. În schimb, și ea era bătută cu furtunul„, mărturisea Andreea Bălan în emisiunea lui Capatos.

„Am înțeles, aaah… știi ce nu-mi place mie vreodată? Nu-mi place să mă bag în familia altcuiva. Mi se pare total imoral și incorect să discut despre ce se întâmplă în familiile altor persoane. Nu sunt de acord cu genul ăsta de comentarii pentru că tata este de mult plecat de pe lumea asta, mi se pare normal ca în momentul în care arunci niște acuzații aș cere și părerea celuilalt, din păcate tatălui meu nu i se pot cere argumente sau păreri. Mi se pare total imoral„, a declarat Andreea Antonescu pentru Cancan.ro, emisiune difuzată de România TV.

Motivul pentru care Andreea Antonescu a fugit de acasă

La scurt timp după ce Andreea Antonescu a plecat de acasă, chiar ea mărturisea că nu mai suporta ce i se întâmplă: „Mă bucur foarte mult că ați spus că am plecat de acasă, nu că am fugit, cum am fost acuzată. Vă dați seama că, dacă am plecat de acasă, nu am plecat pentru că mi s-a urcat vedetismul la cap, pentru că am bani, sunt celebră, nu ăsta este motivul, ci din cauza faptului că efectiv nu am mai suportat tratamentul la care eram eu supusă de către tatal meu. Îi spun dânsul, pentru că am vorbit ieri la telefon și mi-a spus să nu-i mai spun tată. Nu a fost alegerea mea. Am plecat pentru că tatăl meu mă bătea, se comporta foarte urât cu mine, nu aveam voie să fac absolut nimic„. (CITEŞTE AICI: Andreea Bălan a spus adevărul despre relația cu Andreea Antonescu: “Am încercat de-a lungul anilor…“)

„Noi nu suntem certate, doar că…”

Anii au trecut, iar acum Andreea înțelege altfel lucrurile de atunci. „Îți spun sincer, indiferent de metodele pe care orice părinte, nu doar părinții mei, normali la cap, le-a aplicat pentru a ne transforma pe noi în niște persoane integre, sunt total deacord. Nu stau să-i judec, probabil că și părinții tăi, ai mei, ai celor care ne privesc, și cei trecuți de 15 ani, realizează faptul că, așa cum au știut, ai noștri ne-au vrut binele, indiferent de metode. Mai toți adolescenții în momentul în care ajung în această perioadă o iau ușor razna.

Metodele au fost cu totul și cu totul altele în generația noastră. Dar după ani și ani, ajunsă la maturitate, i-am înțeles pe părinții mei. Am fost crescută astfel încât să fiu conștientă de tot ce se întâmplă și mereu îmi amintesc că îmi spunea tata că prefer să te superi acum pe mine, să nu mă înțelegi, să spui că sunt foarte drastic, decât să ajungi la 30 ani și să-mi reproșezi. Îți spun sincer, nu are legatură cu faptul că din păcate tata nu mai e. Probabil dacă ar fi fost și astăzi, am fi fost cei mai buni prieteni așa cum am fost o lungă perioadă de timp„, a mai spus Andreea Anonescu în emisiunea Cancan.ro.

Deși pe cele două foste „Andrele” nu le mai leagă niciun proiect, între ele ar fi acum o prietenie doar de fațadă: „Noi nu suntem certate… doar că nu stăm să vorbim în fiecare zi la telefon. Și eu mă gândeam că, dacă ne-am nășit, avem o relație mai apropiată (râde)”. (NU RATA: Adevărul despre imaginile care s-au viralizat instant! Andreea Antonescu e scandalizată: ”Ne-au spionat…”)

Realizează cel mai mare festival de muzică disco, „Diskoteka festival”

Dacă în adolescență nu s-a putut bucura de plăcerile acelor vremuri, acum, la 37 de ani, Andreea se pregătește intens pentru discotecă. S-a implicat în realizarea celui mai mare festival de muzică cu artiștii copilăriei: „În momentul de față, pe lângă faptul că voi lansa un nou clip al unei piese care îmi place extraordinar de tare – fără vreun apropo, «Iubirea pe acte» se numește – de un an de zile sunt în echipa care pregătește cel mai mare festival din România, cu numele «Diskoteka festival»”, povesteşte cântăreaţa. Prima ediție se va desfășura la Timișoara, pe stadionul „Dan Păltinișanu”, în 31 mai, 1, 2 iunie şi este despre cei mai mari artiști ai acelor timpuri, mai spune Andreea.

„Modern Talking, CC Katch, Sandra, Sabrina, East 17, Ace of Base, Headaway, Nana, Mr. President, sunt până la 50 de artiști. Toate detaliile sunt pe diskoteka.ro, este site-ul nostru. Avem și o promoție de vânzare a abonamentelor de 50 la sută. Nu vreau să rămână la ideea de concert, vreau să fie o poveste. Povestea mea, a ta, și a tuturor celor care au trăit adolescența, copilăria, în anii 80-90 cu cei mai mari artiști„, a încheiat Andreea Antonescu pentru CANCAN.RO.

