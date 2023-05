Un episod de-a dreptul șocant, ce o are ca protagonistă pe Daniela Ploia, s-a petrecut, zilele trecute, în județul Timiș. Cântăreața de muzică populară ar fi vrut să se sinucidă, provocând un accident rutier. Totul pentru că s-ar fi simțit umilită! CANCAN.RO are toate detaliile exclusive și vi le prezintă în cele ce urmează.

Între Bucovăț și Remetea, Daniela Ploia a vrut să intre cu autoturismul propriu într-o altă mașină care circula pe sens opus, însă șoferul a tras puternic de volan și a ajuns pe câmp, potrivit informațiilor sosite pe adresa redacției. Cei doi nu s-au ciocnit, grație reacției conducătorului auto, însă, Daniela Ploia a ajuns să se răstoarne cu mașina în șanț. Ce-i drept, nici ea și nici deținătorul autoturismului ajuns pe câmp n-au suferit răni majore, însă, la mijloc ar fi fost, spun sursele aflate la fața locului, o tentativă de suicid a cântăreței de muzică populară. Tentativă nereușită, de altfel.

Daniela Ploia, plânsă toată și strigând că e umilită!

După ce a ieșit din mașina răsturnată, Daniela ar fi repetat încontinuu că nu poate trăi cu o umilință provocată de doar ea știe cine! În același timp, artista plângea în hohote, iar potrivit imaginilor, își ținea în permanență mâinile în cap. De supărare, cel mai probabil. Totodată, imediat după accident, un echipaj al Poliției a mers la fața locului pentru reconstituire, iar șoferul celeilalte mașini, văzând-o pe Daniela Ploia într-o stare deplorabilă, a fost de acord să facă o înțelegere amiabilă și nu a depus plângere.

În aceeași măsură, Daniela Ploia a fost contactată de CANCAN.RO pentru a face lumină în acest caz, dar și pentru a se stabili care a fost cauza accidentului, însă cântăreața de muzică populară a refuzat vehement să facă orice fel de declarație.

„Bă, pune-i fiola, că ori e beată, ori drogată„

La începutul anului 2022, Daniela Ploia a mai trecut printr-un episod care a implicat un echipaj al Poliției. Pe atunci, cântăreața de muzică populară a fost oprită pentru un control de rutină, însă răspunsurile date oamenilor legii i-au făcut pe aceștia să intre la bănuieli. Ei aveau impresia că Daniela a consumat alcool sau substanțe interzise. De altfel, cântăreața a și povestit întâmplarea, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.

”Într-o noapte de primăvară, spre dimineață, veneam de la un eveniment și mă îndreptam spre casă printr-o localitate necirculată, bazându-mă că pot accelera să ajung mai repede, să dorm. Surpriza a fost că Poliția a început să facă patrule. Era un echipaj, de patru polițiști, care m-a oprit. Mi s-au cerut documentele, le-am dat, voiau, probabil, să-și umple timpul, adică să îmi găsească o «bubă», și au cerut trusa medicală. Zic: o am, caut puțin, nu o am, ba, o am! «Triunghiuri reflectorizante aveți?!» Da, am, caut, știam că le am, dar în mașina unei artiste e haos, așa că din nou… Le am. Nu le am, ba le am pe undeva!

Pleacă agentul și trimite un coleg al lui. «Bă, pune-i fiola, că ori e beată, ori drogată». Vine cu fiola, care era sigilată, mă pune să suflu în ea, apoi merge către colegii lui, eu studiez fiola, despre care doar auzisem, dar niciodată nu avusesem fizic tangență cu ea. Așa că, obosită fiind, n-am realizat că era sigilată și nici nu gândeam că trebuie desigilată, am început să suflu în ea așa cum era. Observă agentul care era la mașina lor că nu o desigilasem și strigă: «Domnișoară, dezbracă-te! Dezbrăcată suflă!» Eu, mirată, dar am făcut cum mi-a zis, am dat gecuța jos, el, din nou: «Domnișoară, de tot». Atunci m-am enervat, dar nu mi-am dat seama că ei și-au dat seama că eu nu știam să folosesc fiola”, a mărturisit cântăreața.

