Daniela Ploia a vorbit despre cel mai greu moment din viața sa. Sora artistei i-a murit în brațe la vârsta de 2 ani

Daniela Ploia este o cunoscută cântăreață de muzică populară. Deși apare mereu cu zâmbetul pe buze în fața fanilor săi, destinul nu a fost deloc blând cu ea. Artista ascunde în suflet o dramă fără margini pe care nu a putut să o depășească de-a lungul timpului. Sora ei, de doar 2 ani a murit chiar în brațele ei, iar acest lucru îi macină viața.

Daniela Ploia și cei 7 frați au avut o viață plină de neajunsuri

Daniela Ploia este o fire extrem de optimistă și nu și-a arătat niciodată latura sensibilă. Acum, însă, cântăreața de muzică populară și-a deschis sufletul și a vorbit despre cele mai mari drame ale sale. A crescut într-o familie cu 7 frați care au cunoscut neajunsurile și s-au confruntat cu un trai greu.

„Am simțit lipsurile, m-au întărit, m-au ambiționat, mi-am dorit să-mi depășesc limitele. Nu ne permiteam nu știu ce haine, le purtam pe ale fraților, așa au fost vremurile, părinții nu câștigau foarte mult, se descurcau destul de greu. Și-au dorit să ne facă pe toți, să ne crească și ne-au oferit cât au putut dumnealor.

Nu prea aveam timp de joacă pentru că trebuia să muncim. Pur și simplu, mergeam cu ziua la sapă să ne câștigăm existența. Mergeam cu bunica la sapă sau la cules de mure. Nu erau foarte mulți bani dar încă de pe atunci îi ajutam pe ai mei, vedeam cât de greu le este.

Ei nu aveau serviciu, mama a lucrat la o fabrică dar s-a închis, am trăit moderat dar nu am simțit niciodată lipsa mâncărurilor. Când eram foarte mici, dormeam toți cei șapte frați într-un pat. Când am mai crescut am început să ne mutăm pe rând la bunica, ea avea mai mult spațiu”, a declarat Daniela Ploia pentru Starpopular.ro.

Sora Danielei Ploia i-a murit pe brațe la doar 2 anișori

Cu toate acestea, nu lipsurile și traiul greu i-au marcat copilăria cântăreței, ci o adevărată tragedie. Daniela Ploia avea grijă de sora ei pe care o iubea enorm. Aceasta a murit în brațele ei pe când avea doar doi anișori, lucru care a dărâmat-o pe interpretă. Acesta a fost și motivul pentru care până la vârsta de 40 de ani nu a făcut deloc copii.

„Am mai avut o surioară care a murit la doi ani jumate. Este un subiect sensibil, a murit la mine în brațe și m-a marcat foarte tare. Avea o tușe, se numea pe atunci măgărească. La spitale era grevă atunci și nu am putut s-o salvăm.

Era la mine în brațe, a tușit până s-a înecat și a decedat. Îmi amintesc momentele alea, nu s-a putut face nimic. Eu aveam 14 ani când s-a întâmplat dar e că și cum acum s-a întâmplat.

Vorbesc foarte rar și doar cu familia despre asta pentru că nu reușesc nici acum să trec peste… mi se pare că eu am greșit cu ceva de s-a întâmplat. Am fost și la preoți, și la psihologi, și nu depășesc… mă simt vinovată și ăsta este și motivul pentru care nu vreau copii, sau cel puțin fete.

De ce tocmai la mine în brațe?! Este o povară și nu pot s-o depășesc orice ar fi, niciun preot sau psiholog nu m-au convins… mă tot gândesc că poate am greșit undeva”, a mai declarat interpreta de muzică populară pentru sursa citată.

Artista a mai pierdut un frate

Moartea surorii ei nu este singura tragedie prin care a trecut. Solista a mai pierdut un frate care s-a stins din viață la spital, pe când avea doar un anișor.

„Din păcate, l-a găsit mort la spital, avea un anișor. Era bolnăvior, nu știu ce s-a întâmplat. N-am întrebat-o detalii pe mama pentru că e dureros. Am încercat să mai vorbesc despre surioară și am văzut că o afectează, am preferat să închid subiectul”, a mai adăugat Daniela Ploia.