Mariana Moculescu refuză evacuarea: „La 11.000 de euro dați, mai pot să stau puțin aici!”

Telenovela Marianei Moculescu pare că nu se mai termină! Aceasta trece printr-o perioadă extrem de delicată, riscând să fie dată afară din garsoniera în care locuiește cu chirie, în centrul Capitalei. Deși are datorii de 1.500 de euro, iar chiria lunară se ridică la 370 de euro, fosta soție a lui Horia Moculescu spune că nu are de gând să plece prea curând din locuință!

Fosta soție a lui Horia Moculescu susține că, până la urmă, a plătit prea mulți bani în tot timpul cât a stat în garsoniera din centrul Capitalei. Ba chiar ar vrea să recupereze o parte din suma achitată în cei peste doi ani de când locuiește acolo.

,,Nu e normal ce se întâmplă. De ce îmi iei tu la 37 de metri de pătrați 370 de euro? Mi-a spus o avocată cu un avocat că, momentan, nu are cum să mă dea afară până nu este o executare judecătorească! Ai primit ceva, ai semnat la un curier care a venit la ușă? Nu. Ai fost notificată? Nu. Păi și atunci, cum să te dea afară?

Păi asta (n.r.- proprietara garsonierei) a făcut 11.000 de euro după urma mea. În România? Eu am stat 7 ani în străinătate și nu am strâns un euro! Am venit în România după 7 ani de străinătate cu 2.000 de euro! De unde banii ăștia? Stau pe banii mei în continuare, aici s-a plătit triplu! Eu vreau să îmi dea din bani înapoi! La 11.000 de euro dați, mai pot să stau puțin aici!”, a precizat Mariana Moculescu.

