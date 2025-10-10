Acasă » Știri » Cum încearcă Maricel Mihai, criminalul Marinei Gavril, să scape de închisoare. Ce le-a cerut magistraților, la mai bine de un an de la crimă

Cum încearcă Maricel Mihai, criminalul Marinei Gavril, să scape de închisoare. Ce le-a cerut magistraților, la mai bine de un an de la crimă

De: Anca Chihaie 10/10/2025 | 20:17
Cum încearcă Maricel Mihai, criminalul Marinei Gavril, să scape de închisoare. Ce le-a cerut magistraților, la mai bine de un an de la crimă
Foto: captură video

Noi detalii în cazul morții doctoriței Marinei Gavril! Principalul suspect în cazul decesului doctoriței stomatolog rămâne în arest, după ce instanța a respins cererea sa de a fi plasat în arest la domiciliu.

Mai bine de un an după ce cadavrul ei a fost descoperit în cabinetul din Brăila, cazul rămâne în atenția autorităților, iar Mihai Maricel, principalul suspect, a fost în arest preventiv de mult timp. Investigatorii consideră că moartea femeii a fost cauzată de un act criminal și îl consideră pe Maricel principalul vinovat. Conform anchetei, motivul presupus al crimei ar fi fost unul material: sustragerea unui telefon și a unui card bancar, pe care inculpatul a încercat să le folosească pentru a extrage bani. 

Agresorul Marinei Gavril încearcă să iasă din închisoare

Din acest motiv, Maricel a fost reținut și plasat în arest preventiv încă de anul trecut. Măsura a fost menținută până în prezent, deoarece anchetele sunt încă în desfășurare. În septembrie, Maricel a cerut ca arestul să fie înlocuit cu arest la domiciliu, dar instanța a respins cererea considerând că măsura actuală este corectă.

Casa din Scornicești a lui Nicolae Ceaușescu a devenit loc de PELERINAJ. Românii se înghesuie să vadă locul unde s-a născut „cel mai iubit fiu al poporului”
Casa din Scornicești a lui Nicolae Ceaușescu a devenit loc de PELERINAJ. Românii...
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o afecțiune banală, dar medicii nu l-au mai putut salva. Familia nu își explică TRAGEDIA
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o...

Decizia este justificată legal și inculpatul are 48 de ore pentru a formula contestație. Maricel a apelat la Curtea de Apel Galați, dar aceasta a respins contestația. Acest lucru înseamnă că hotărârea rămâne definitivă, iar Maricel va rămâne în arest până la finalizarea procesului.

„Respinge cererea inculpatului Mihai Maricel de înlocuire a măsurii arestului preventiv cu măsura arestului la domiciliu. Constată legalitatea şi temeinicia măsurii arestării preventive luată faţă de inculpatul Mihai Maricel și menține această măsură faţă de inculpat. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore”, este soluția din 16 septembrie, pronunțată de Tribunalul Brăila.

 Marina Gavril era cunoscută în oraș, iar moartea ei a generat emoții mari și discuții despre siguranța medicilor și eficiența sistemului judiciar. Pe durata anchetei, autoritățile au adunat dovezi materiale și analizat date din telefonul și cardul victimei. Deși suspectul a încercatobțină o soluție mai blândă, instanțele au considerat că el reprezintă un risc pentru proces și pentru siguranța probei, motiv pentru care arestul preventiv a fost menținut.

Citește și: Dublă crimă în Constanța! Motivul halucinant pentru care un bărbat în vârstă de 26 de ani ar fi ucis două femei

Tags:
Iți recomandăm
Cât costă să naști la clinica privată din Constanța, unde Mădălina și-a adus pe lume primul copil. Tânăra de 29 de ani a murit după ce a fost transferată la Spitalul Județean
Știri
Cât costă să naști la clinica privată din Constanța, unde Mădălina și-a adus pe lume primul copil. Tânăra…
Schimbarea RADICALĂ făcută de Bogdan Căplescu, după divorțul de Karmen Simionescu de la Asia Express 2025. Ipostaza rară în care a fost surprins
Știri
Schimbarea RADICALĂ făcută de Bogdan Căplescu, după divorțul de Karmen Simionescu de la Asia Express 2025. Ipostaza rară…
Aproape 55.000 de pelerini au trecut pe la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva
Mediafax
Aproape 55.000 de pelerini au trecut pe la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase...
Casa din Scornicești a lui Nicolae Ceaușescu a devenit loc de PELERINAJ. Românii se înghesuie să vadă locul unde s-a născut „cel mai iubit fiu al poporului”
Gandul.ro
Casa din Scornicești a lui Nicolae Ceaușescu a devenit loc de PELERINAJ. Românii...
FOTO. La 24 de ani e iubita unui milionar de 73 de ani și e criticată pentru comportamentul ei
Prosport.ro
FOTO. La 24 de ani e iubita unui milionar de 73 de ani...
Goana după carnea de porc pentru Crăciun a început: „Îl iau acum, să fiu sigur.” Cât costă un kilogram în viu
Adevarul
Goana după carnea de porc pentru Crăciun a început: „Îl iau acum, să...
Scandal uriaș la Moscova: fiul lui Peskov era în Maldive în perioada în care susținea că este pe front în Ucraina ca membru Wagner
Digi24
Scandal uriaș la Moscova: fiul lui Peskov era în Maldive în perioada în...
Aproape 55.000 de pelerini au trecut pe la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva
Mediafax
Aproape 55.000 de pelerini au trecut pe la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase...
Parteneri
Imagini RARE cu Monica Gabor, după ce s-a speculat că a devenit mamă în secret pentru a doua oară
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini RARE cu Monica Gabor, după ce s-a speculat că a devenit mamă în secret...
Imagini exclusive. Cum arată nora lui Cornel Dinu: apariție rară a tinerei
Prosport.ro
Imagini exclusive. Cum arată nora lui Cornel Dinu: apariție rară a tinerei
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cine este scriitoarea din România care a câștigat Premiul Nobel pentru Literatură: „Știm mai multe despre cum românul Cărtărescu n-a luat Nobelul, decât despre...”
Click.ro
Cine este scriitoarea din România care a câștigat Premiul Nobel pentru Literatură: „Știm mai multe...
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
WOWBiz.ro
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă...
Un bărbat a cumpărat dintr-un second hand un ceas, cu 3 $. Apoi a pus poza lui online și a aflat adevărata valoare: „Ai dat lovitura”
Antena 3
Un bărbat a cumpărat dintr-un second hand un ceas, cu 3 $. Apoi a pus...
VIDEO „Dacă aveam o mitralieră vă împușcam pe toți” Declarații șocante ale bărbatului care a vrut să-și incendieze mașina într-o benzin
Digi 24
VIDEO „Dacă aveam o mitralieră vă împușcam pe toți” Declarații șocante ale bărbatului care a...
Aliații pregătesc riposta pentru Rusia. NATO ia în considerare o reacție armată la „războiul hibrid” al lui Vladimir Putin
Digi24
Aliații pregătesc riposta pentru Rusia. NATO ia în considerare o reacție armată la „războiul hibrid”...
„Așa îți salvezi mașina!” – mecanicul român care a dezvăluit secretul regenerării DPF
Promotor.ro
„Așa îți salvezi mașina!” – mecanicul român care a dezvăluit secretul regenerării DPF
A murit solistul trupei The Moody Blues, celebră pentru piesa „Nights în White Satin”. John Lodge s-a stins din viață la 82 de ani
kanald.ro
A murit solistul trupei The Moody Blues, celebră pentru piesa „Nights în White Satin”. John...
Emil Gânj a ieșit din locul în care s-a ascuns. Unde i-au găsit polițiștii urmele
StirileKanalD
Emil Gânj a ieșit din locul în care s-a ascuns. Unde i-au găsit polițiștii urmele
Cristian Botgros, primele declarații despre fiica lui Igor Cuciuc, care a murit în fața lui: „Recent la balul ăsta, am fost și am dansat împreună.”
kfetele.ro
Cristian Botgros, primele declarații despre fiica lui Igor Cuciuc, care a murit în fața lui:...
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
WOWBiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și...
observatornews.ro
"Sângera, plângea, o durea". Ultimele ore din viaţa Mădălinei, moartă la 29 de ani, după...
BANCUL ZILEI: Alinuţa: – Mamă trebuie să-ți mărturisesc că mi-am pierdut virginitatea
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: Alinuţa: – Mamă trebuie să-ți mărturisesc că mi-am pierdut virginitatea
Gata cu numerele de telefon pe WhatsApp! Noua funcție schimbă tot
go4it.ro
Gata cu numerele de telefon pe WhatsApp! Noua funcție schimbă tot
Locul „misterios” de unde a venit obiectul interstelar 3I/ATLAS
Descopera.ro
Locul „misterios” de unde a venit obiectul interstelar 3I/ATLAS
A pozat goală în Playboy în urmă cu 23 de ani, însă ce s-a aflat acum despre trecutul Gabrielei Cristea întrece orice așteptare: „Mi-au dat lacrimile...”
Viva.ro
A pozat goală în Playboy în urmă cu 23 de ani, însă ce s-a aflat...
Cât de mult au crescut cheltuielile cu asistații sociali și pensiile în ultimii ani. Capitolul la care Guvernul Ciolacu ne-a dus aproape de recordul negativ din pandemie
Fanatik.ro
Cât de mult au crescut cheltuielile cu asistații sociali și pensiile în ultimii ani. Capitolul...
Ce relație ar fi avut Simona Halep și Sorana Cîrstea. Jurnalistul Radu Banciu e convins că existau tensiuni între cele două
Fanatik.ro
Ce relație ar fi avut Simona Halep și Sorana Cîrstea. Jurnalistul Radu Banciu e convins...
Tragedia a lovit lumea muzicii. S-a stins simbolul unui trupe britanice de legendă. Toți românii i-au fredonat această melodie
Capital.ro
Tragedia a lovit lumea muzicii. S-a stins simbolul unui trupe britanice de legendă. Toți românii...
Ea e marea dragoste a lui Cătălin Botezatu. S-au iubit pe când Bote avea 20 de ani, iar ea 30 de ani. Deși era căsătorită și avea copil, el era topit după ea: Dana este viața mea, m-a făcut bărbat
Romania TV
Ea e marea dragoste a lui Cătălin Botezatu. S-au iubit pe când Bote avea 20...
Elon Musk dorește să realizeze un joc video generat în întregime de AI
Go4Games
Elon Musk dorește să realizeze un joc video generat în întregime de AI
România a pierdut cea mai mare voce a țării. Cântăreața s-a stins prea devreme. Lumea a iubit-o enorm
Capital.ro
România a pierdut cea mai mare voce a țării. Cântăreața s-a stins prea devreme. Lumea...
Miliardarii își sapă buncăre de frica propriilor creații. Ce schimbări va aduce inteligența artificială
evz.ro
Miliardarii își sapă buncăre de frica propriilor creații. Ce schimbări va aduce inteligența artificială
Ajutor pentru facturi la energie electrică. Până la ce dată se dau bani pentru plata curentului
Gandul.ro
Ajutor pentru facturi la energie electrică. Până la ce dată se dau bani pentru plata...
FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”
as.ro
FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”
Iubita lui Toto Dumitrescu este însărcinată! Actorul are un motiv de bucurie, deși trece printr-o perioadă extrem de grea
A1
Iubita lui Toto Dumitrescu este însărcinată! Actorul are un motiv de bucurie, deși trece printr-o...
LIVE-ul în care s-a dat singură de gol! Veronica a uitat că este FILMATĂ:
radioimpuls.ro
LIVE-ul în care s-a dat singură de gol! Veronica a uitat că este FILMATĂ: "E vorba...
„Taci din gură!”. Tirada lui Mihai Stoica după ce „Horațiu Moldovan s-a arătat ofuscat de ce am zis!”. Cine apără cu Austria: Ionuț Radu sau Târnovanu?
Fanatik.ro
„Taci din gură!”. Tirada lui Mihai Stoica după ce „Horațiu Moldovan s-a arătat ofuscat de...
„Plângea și spunea că l-a supărat pe Dumnezeu”. Detalii noi și tulburătoare în dosarul morții lui Adrian Kreiner: teoria mașinii cu trei șoferi
Fanatik.ro
„Plângea și spunea că l-a supărat pe Dumnezeu”. Detalii noi și tulburătoare în dosarul morții...
Știrile zilei, 7 octombrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 7 octombrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cât costă să naști la clinica privată din Constanța, unde Mădălina și-a adus pe lume primul ...
Cât costă să naști la clinica privată din Constanța, unde Mădălina și-a adus pe lume primul copil. Tânăra de 29 de ani a murit după ce a fost transferată la Spitalul Județean
TOP vedete care au făcut spectacol şi după Asia Express 2025! Serghei Mizil a ”comis-o” în benzinărie, ...
TOP vedete care au făcut spectacol şi după Asia Express 2025! Serghei Mizil a ”comis-o” în benzinărie, iar Anda Adam direct în Porsche
Schimbarea RADICALĂ făcută de Bogdan Căplescu, după divorțul de Karmen Simionescu de la Asia Express ...
Schimbarea RADICALĂ făcută de Bogdan Căplescu, după divorțul de Karmen Simionescu de la Asia Express 2025. Ipostaza rară în care a fost surprins
Cele 4 ZODII care au noroc triplu începând cu 13 octombrie 2025. Dau lovitura la bani, în dragoste ...
Cele 4 ZODII care au noroc triplu începând cu 13 octombrie 2025. Dau lovitura la bani, în dragoste și în carieră!
Celebra Nikita şi-a încordat muşchii şi i-a luat la rost pe fani. După un an de absenţă, femeia ...
Celebra Nikita şi-a încordat muşchii şi i-a luat la rost pe fani. După un an de absenţă, femeia care l-a refuzat pe Michele Morrone a revenit în România
Soțul Mădălinei, tânăra din Giurgiu care a murit după ce a născut, face dezvăluiri tulburătoare. ...
Soțul Mădălinei, tânăra din Giurgiu care a murit după ce a născut, face dezvăluiri tulburătoare. Ce s-a întâmplat în noaptea tragediei: ”De atunci a început calvarul!”
Vezi toate știrile
×