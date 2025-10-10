Cum încearcă Maricel Mihai, criminalul Marinei Gavril, să scape de închisoare. Ce le-a cerut magistraților, la mai bine de un an de la crimă

Noi detalii în cazul morții doctoriței Marinei Gavril! Principalul suspect în cazul decesului doctoriței stomatolog rămâne în arest, după ce instanța a respins cererea sa de a fi plasat în arest la domiciliu.

Mai bine de un an după ce cadavrul ei a fost descoperit în cabinetul din Brăila, cazul rămâne în atenția autorităților, iar Mihai Maricel, principalul suspect, a fost în arest preventiv de mult timp. Investigatorii consideră că moartea femeii a fost cauzată de un act criminal și îl consideră pe Maricel principalul vinovat. Conform anchetei, motivul presupus al crimei ar fi fost unul material: sustragerea unui telefon și a unui card bancar, pe care inculpatul a încercat să le folosească pentru a extrage bani.

Agresorul Marinei Gavril încearcă să iasă din închisoare

Din acest motiv, Maricel a fost reținut și plasat în arest preventiv încă de anul trecut. Măsura a fost menținută până în prezent, deoarece anchetele sunt încă în desfășurare. În septembrie, Maricel a cerut ca arestul să fie înlocuit cu arest la domiciliu, dar instanța a respins cererea considerând că măsura actuală este corectă.

Decizia este justificată legal și inculpatul are 48 de ore pentru a formula contestație. Maricel a apelat la Curtea de Apel Galați, dar aceasta a respins contestația. Acest lucru înseamnă că hotărârea rămâne definitivă, iar Maricel va rămâne în arest până la finalizarea procesului.

„Respinge cererea inculpatului Mihai Maricel de înlocuire a măsurii arestului preventiv cu măsura arestului la domiciliu. Constată legalitatea şi temeinicia măsurii arestării preventive luată faţă de inculpatul Mihai Maricel și menține această măsură faţă de inculpat. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore”, este soluția din 16 septembrie, pronunțată de Tribunalul Brăila.

Marina Gavril era cunoscută în oraș, iar moartea ei a generat emoții mari și discuții despre siguranța medicilor și eficiența sistemului judiciar. Pe durata anchetei, autoritățile au adunat dovezi materiale și analizat date din telefonul și cardul victimei. Deși suspectul a încercat să obțină o soluție mai blândă, instanțele au considerat că el reprezintă un risc pentru proces și pentru siguranța probei, motiv pentru care arestul preventiv a fost menținut.