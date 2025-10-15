Bărbatul confundat cu ucigașul afaceristului Adrian Kreiner, ridicat de mascați cu noaptea în cap: „Ne-au răvășit toată casa, au făcut-o praf”

Necazurile se țin scai de bărbatul confundat cu unul dintre ucigașii afaceristului Adrian Kreiner. Marți dimineață, Laurențiu Lăcătușu s-a trezit din nou cu mascații peste el. Polițiștii i-au răscolit toată gospodăria, în căutarea unor dovezi care să-l lege de o tâlhărie petrecută într-un sat vecin. Laurențiu Lăcătușu este suspectat că ar fi agresat doi bătrâni în propria lor locuință și le-ar fi furat banii. El a fost reținut de polițiști sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tâlhărie calificată. CANCAN.RO are toate detaliile.

La doi ani de când a fost luat pe sus de mascații care au crezut că este unul dintre ucigașii omul de afaceri sibian Adrian Kreiner, Laurențiu Lăcătușu are iar necazuri. Marți dimineață, în jurul orei 6.00, oamenii legii au dat buzna peste el în casă. Mama bărbatului, Dorina Lăcătușu, povestește că mai multe mașini de Poliție au oprit în fața locuinței acestuia din comuna Valea Stanciului, județul Dolj.

Oamenii legii i-au percheziționat bărbatului întreaga gospodărie, apoi l-au reținut. Mascații au căutat inclusiv în pod și în cotețul porcilor. Laurențiu Lăcătușu a fost șocat de această desfășurare de forțe. Bărbatul este suspectat că ar fi spart locuința unor bătrâni dintr-un sat vecin, i-ar fi agresat pe cei doi și le-ar fi furat banii. Potrivit polițiștilor, acesta ar fi acționat împreună cu un complice, un minor de 15 ani pe care-l mai lua cu el la lucrări.

”Mascații ne-au răvășit toată casa, au făcut-o praf. Au urcat în pod, au răscolit toate gunoaiele din curte, au căutat până și în sobă, au intrat și în cotețul de la porci și au tăiat prelata de la rulotă. Am înțeles că au căutat la noi în casă cagula și mănușile”, a declarat, pentru CANCAN.RO, mama bărbatului, Dorina Lăcătușu.

Femeia susține că și de această dată polițiștii au făcut o eroare grosolană.

”Am înțeles de la vecini că acum vreo trei săptămâni s-a spart o casă la niște bătrâni dintr-un sat vecin și s-au furat în jur de 3.000 de lei și niște telefoane. Bătrâna care locuia acolo a fost agresată. Era operată recent și au bătut-o. Copilul meu nici nu o cunoaște pe femeia asta. Cineva l-a băgat în față, așa cum au făcut și cu crima de la Sibiu. Nu mă pot opri din plâns de când am aflat ce s-a întâmplat”, mai spune Dorina Lăcătușu.

”Copilul meu nu este nici criminal și nici hoț”

Mama lui Laurențiu Lăcătușu povestește că în seara de 14 septembrie, când a avut loc jaful, fiul său nici nu se afla acasă.

”El lucra atunci la Caracal, la sora lui mai mică. Copilul meu în viața lui nu a luat un capăt de ață de la nimeni. Dacă nu a avut ce mânca, nu a mâncat. Trăiește din munca lui particulară în construcții, în comuna Valea Stanciului. Prima dată, l-au luat cu crima de la Sibiu, acum l-au luat pentru furt. Copilul meu nu este nici criminal și nici hoț. Polițiștii au spus că l-au identificat după haine”, a adăugat mama lui Laurențiu Lăcătușu.

Laurențiu Lăcătușu și presupusul său complice au fost reținuți de polițiștii din Segarcea pentru tâlhărie calificată. Cei doi vor fi prezentați, miercuri, Parchetului de pe lângă Judecătoria Segarcea în vederea dispunerii unei măsuri preventive.

”Le-am spus polițiștilor la telefon că fac cu Laurențiu la fel cum au făcut la Sibiu, dar mi-au spus că acum este altceva. A vorbit fiica mea cea mică cu el și i-a spus că habar nu are de ce este acolo și că nu știe nimic despre cele întâmplate”, a încheiat Dorina Lăcătușu. Gafa oamenilor legii l-a costat scump

În seara de 16 noiembrie 2023, Laurențiu Lăcătușu, un muncitor în construcții în vârstă de 36 de ani, a fost luat pe sus de mascați și plimbat pe la mai multe secții de Poliție. Ulterior, oamenii legii au admis că au făcut o gafă. Bărbatul fusese confundat cu unul dintre ucigașii afaceristului Adrian Kreiner. El a fost eliberat a doua zi, dar această confuzie i-a adus multe deservicii.

Deși nevinovat, oamenii au început să strige după el pe stradă că este un criminal și nu a mai reușit să-și găsească un loc de muncă la nicio firmă.

Laurențiu Lăcătușu a făcut plângere penală pentru loviri și alte violențe, rele tratamente și tortură psihică. Acesta a mai reclamat faptul că a fost reținut fără drept, în lipsa probelor că a comis crima de care era acuzat. Doljeanul și-a scos și certificat medico-legal, care atestă că a suferit leziuni care au necesitat 4-5 zile de îngrijiri medicale.

Polițiștii au scăpat de acuzațiile de purtare abuzivă și tortură

Cu toate acestea, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova a decis clasarea cauzei sub aspectul comiterii infracțiunilor de purtare abuzivă și tortură. Pe de altă parte, s-a decis disjungerea cauzei, formarea unui nou dosar și înregistrarea acestuia la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova.

Astfel, vor fi efectuate cercetări cu privire la comiterea infracțiunii de represiune nedreaptă, constând în aceea că persoana vătămată ar fi fost reținută fără drept, fără să existe vreun indiciu sau vreo probă că a comis fapta de care era acuzată, fără să îi fie asigurată asistența juridică obligatorie și fără să i se aducă la cunoștință motivele reale ale reținerii.

