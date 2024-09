Doljeanul reținut și agresat de oamenii legii după ce a fost confundat cu unul dintre ucigașii afaceristului sibian Adrian Kreiner pare urmărit de ghinioane. Laurențiu Lăcătușu s-a trezit din nou cu Poliția la poartă. Soția sa a sunat la 112 și l-a reclamat că ar fi agresat-o. Când polițiștii au ajuns la fața locului, femeia și-a schimbat însă versiunea. Neînțelegerile în familia Lăcătușu ar fi plecat de la niște datorii, pe care soția acestuia le-ar fi făcut fără știința lui. În plus, bărbatul susține că partenera sa de viață ar avea probleme cu alcoolul. Cei doi sunt în pragul divorțului.

Cazul lui Laurențiu Lăcătușu se află pe lista celor mai mari gafe făcute de polițiști de-a lungul anilor. În noiembrie 2023, bărbatul de 34 de ani, care locuiește în comuna Valea Stanciului, județul Dolj, a fost luat drept unul dintre ucigașii milionarului Adrian Kreiner. Seara, când abia ajunsese acasă de la muncă, Laurențiu Lăcătușu, care este muncitor în construcții, s-a trezit înconjurat de niște bărbați îmbrăcați în civil. Scena s-a petrecut în plină stradă, iar martori au fost atât vecinii, cât și soția bărbatului și fiul de 8 ani al acesteia. Fără să i se dea nicio explicație, Lăcătușu a fost lovit cu pumnii și urcat într-o dubă. El și-a petrecut acea seară pe la mai multe secții de Poliție.

Jandarmii care l-au preluat, la un moment dat, au făcut și o ”escală” într-o pădure. Aici, doljeanul era așteptat de mascați, care au încercat să îl intimideze ca să recunoască crima și l-au pus în gardă că ei ”bat rău”. Când, într-un târziu, anchetatorii și-au dat seama că au făcut o confuzie și bărbatul este nevinovat, l-au eliberat. Tânărul a făcut plângere la Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Timișoara pentru loviri și alte violențe, rele tratamente și tortură psihică.

După această pățanie, Laurențiu Lăcătușu a avut multe probleme. O perioadă, oamenii care nu aflaseră că totul a fost doar o confuzie strigau după el pe stradă că este criminal, iar firmele mari evitau să-l angajeze. După toată această întâmplare traumatizantă, acum trei săptămâni, Laurențiu Lăcătușu s-a trezit din nou cu Poliția peste el. De data aceasta, din cauza unui conflict în familie. Soția acestuia a sunat la 112, susținând că bărbatul ar fi agresat-o atât pe ea, cât și pe fiul ei din prima căsnicie.

Odată ce oamenii legii au ajuns la locuința soților Lăcătușu și a fost confruntată cu soțul ei, aceasta și-a schimbat însă versiunea. Ea a declarat că, de fapt, nu a fost agresată.

”Când am venit seara, am găsit-o beată. I-am zis că nu este bine ce face și dacă va continua așa, fiecare o luăm pe drumul nostru. Și-a făcut bagajul și am vrut să știu ce a pus în el. Atunci mi-a spus «Ce, mă controlezi tu pe mine în bagaj? Ies pe geam». A luat copilul de mână și a sărit cu el pe geam. După aceea, a sunat la Poliție și a zis că i-am bătut pe amândoi. Am întrebat-o de față cu polițiștii «Te-am bătut?». Ea a zis «Nu m-ai bătut», iar atunci polițiștii au intervenit «Păi, nouă de ce ne-ai zis că te-a bătut?», a povestit Laurențiu Lăcătușu ce s-a întâmplat în acea zi.