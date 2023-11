CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, declarațiile doljeanului confundat de „mascați” cu asasinul milionarului Adrian Kreiner, ucis în Sibiu. Mărturiile bărbatului, pe nume Laurențiu Lăcătușu, eliberat după audieri, sunt halucinante. Aflați, în continuare, ce a pățit în arest după ce a fost ridicat din fața casei.

În urmă cu aproximativ două săptămâni, omul de afaceri Adrian Kreiner a fost bătut și jefuit în propria casă. Trei indivizi i-au furat ceasuri în valoare de 200.000 de euro. În locuință mai erau iubita și fiica milionarului. Cea din urmă a fost ameninţată cu pistolul pentru a le spune hoților unde sunt banii. Afaceristul a murit la spital din cauza rănilor suferite.

Laurențiu Lăcătușu, reținut deși era nevinovat

Joi seară, Laurențiu Lăcătușu a fost reținut, cu privire la el existând date și indicii că ar fi unul dintre cei trei suspecți de comiterea infracțiunilor de omor și tâlhărie calificată săvârșite în data de 6 noiembrie. Doljeanul nu avea, însă, nicio legătură cu fapta, fiind, în cele din urmă, eliberat.

„Din verificările efectuate până la această dată, precum și în urma audierii persoanei conduse la sediul I.P.J. Sibiu, nu au rezultat probe indubitabile pentru a putea fi luată o măsură preventivă față de acesta. Continuăm cercetările în vederea coroborării tuturor probelor pentru a lămuri cu exactitate situația de fapt și natura implicării acestuia în comiterea faptei de pe raza municipiului Sibiu”, au arătat procurorii.

„De ce l-ați omorât, nu v-a părut rău, unde sunt bunurile?”

În premieră națională pentru CANCAN.RO, Laurențiu Lăcătușu povestește ce s-a întâmplat în arest, după ce msacații l-au confudat și l-au ridicat din fața casei.

Acestea sunt singurele declarații pe care doljeanul suspectat că l-ar fi asasinat pe milionarul de la Sibiu le face cu privire la perioada cât s-a aflat în duba Poliției, dar și în fața anchetatorilor.

”I-am întrebat unde mergem și de ce. M-au luat la mișto, mi-au zis ‘Ai mers cu mobra fără cască’. Pe drum, unul din mascați a zis ”90% eu cred că nu e ăsta!”, la care altul a zis ‘Ba el este!’. M-au dus la secție la Segarcea, apoi la Craiova.

Când am ajuns la secție, mi-au luat amprente și m-au debrăcat și m-au verificat să vadă, probabil, dacă am tatuaje sau cicatrice. După aceea, a venit o mașină cu mascați și m-au dus la Sibiu. Un mascat mi-a zis ‘Văd că ești foarte realaxat’. Eu eram relaxat că știam că nu am făcut nimic. Când am ajuns la Sibiu, am văzut că scria Secția de Poliție Sibiu. În față, erau camere de luat vederi și ziariști care mă întrebau ‘De ce l-ați omorât, nu v-a părut rău, unde sunt bunurile?’. Eu când am auzit, am rămas prost.

La Sibiu, i-am întrebat din nou pentru ce sunt aici. Mi-au zis că pentru crima pe care ai făcut-o. Zic ce crimă, faceți mișto? ‘Unde sunt cesurile, bunurile?’, m-au întrebat. Eu nu văzusem nimic despre crima asta, că eu plec la muncă dimineața și vin seara acasă. La un moment dat, unul i-a zis altuia ‘Cred că s-ar putea să fie o confuzie’„, a declarat doljeanul pentru CANCAN.RO.

Și-au dat seama de gafă. „Plecați de aici, am făcut o confuzie de persoană!”

„M-au pus să mă așez pe un fotoliu, lângă care era o oglindă mare. Mi-au zis să mă ridic și să mă uit în oglindă, apoi să mă pun la loc pe fotoliu. Zice unul ‘Ridică-te în picioare și uită-te în oglindă, apoi îmi spune pune-te la loc!’ De două ori m-a pus să mă ridic și să mă uit în oglindă, după care le-a zis celorlalți ‘Plecați de aici, am făcut o confuzie de persoană!’”, ne-a mai precizat bărbatul confundat de „mascați”.

Laurențiu Lăcătușu a luat deja legătura cu un avocat, care va face toate demersurile pentru ca cei vinovați de cele înttâmplate să dea socoteală.