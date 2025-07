Ce i-a spus Sorin Bochiș fiicei sale, cu puțin timp înainte să se prăbușească cu avionul în Orăștie. Andrada, îngenuncheată de durere: ”În sufletul meu știam”

Ziua de marți, 15 iulie 2025, avea să se transforme într-un coșmar pentru familia unuia dintre cei mai experimentați piloți din România. Sorin Bochiș, un aviator timișorean în vârstă de 60 de ani, a pierit într-un tragic accident aviatic produs în apropierea unui loc de agrement din Orăștie, județul Hunedoara. Pentru fiica sa, vestea a venit pe neașteptate, declanșând o avalanșă de emoții pe care cu greu le putea anticipa cineva, chiar și într-un domeniu unde riscurile sunt o constantă.

Sorin Bochiș avea o carieră îndelungată în aviație. A fost pilot de avioane de vânătoare în aviația militară, inclusiv pe MiG-21 și MiG-23, și era considerat unul dintre cei mai experimentați instructori de zbor din vestul țării. Timp de decenii, a format numeroși piloți civili și sportivi, fiind extrem de respectat în breaslă.

Vestea tragediei a fost resimțită puternic de comunitatea aviatică, dar mai ales de familia pilotului, care a aflat în mod indirect despre incident. Fiica lui Sorin Bochiș a fost anunțată de soțul său, și el pilot de linie, după ce acesta a observat o imagine cu avionul prăbușit, distribuită într-un grup online dedicat pasionaților de aviație. Aeronava părea a fi de același tip cu cele pe care Bochiș le pilota frecvent.

La momentul respectiv nu existau detalii clare privind identitatea persoanelor aflate la bord, însă coincidențele legate de locul accidentului, tipul aparatului și zona de activitate a pilotului au ridicat imediat semne de întrebare. Informațiile disponibile public în primele ore erau sumare, dar fiica aviatorului a început să suspecteze că este vorba despre tatăl ei, mai ales în contextul în care știa că acesta efectua zboruri regulate în zonă.

„Am aflat vestea … Eram la birou, ieri şi m-a sunat soţul meu să îmi spună că a văzut pe un grup tipul lui de aeronavă, dar nu ştia dacă este el în conducerea ei şi o pilota şi atunci m-am speriat foarte, foarte tare şi n-am ştiut nici măcar cum să reacţionez. A fost cumplit să mă gândesc la asta. Am simţit că mă prăbuşesc, m-am aşezat pe un scaun, am băut un pahar cu apă şi am încercat să procesez emoţie, deşi e foarte greu la început. Da, ştiam că este vorba despre el. Ştiam pentru că ştiam cât de mult iubeşte meseria asta. Ştiam că iubea să zboare cu elevii, iubea să împărtăşească din experinţele sale, din experienţa vastă din aviaţie şi am simţit că este el. Cumva gândul mă împingea să cred că nu este el, dar în sufletul meu ştiam. Primul lucru, am sunat-o pe mama, sprijinul meu cel mai mare ”, a povestit Andrada, conform Observatornews.ro.