El este Sorin Bochiș, pilotul care a murit după ce s-a prăbușit cu avionul în Orăștie. În 2018 scăpase cu viață din alt accident aviatic

Sorin Bochiş este pilotul care se afla la cârma aeronavei prăbușite la câţiva kilometri de Orăştie în urmă cu o zi. Din nefericire, bărbatul în vârstă de 60 de ani s-a stins din viață în urma accidentului aviatic. În urmă cu 7 ani, el mai fusese implicat într-un alt incident de acest fel. La acea vreme, a suferit răni grave, însă a scăpat cu viață. De această dată nu a mai avut același noroc.

Marți, 15 iulie 2025, un avion de mici dimensiuni în care se aflau două persoane s-a prăbușit în apropierea unui loc de agrement din Orăștie, județul Hunedoara. Conform informațiilor publice, aeronava ar fi atins un fir de tiroliană. Când au ajuns la fața locului, echipajele medicale au constatat faptul că ambele victime erau inconștiente. Din păcate, pentru pilot nu au mai putut face nimic. Celălalt pasager a fost transportat la spital în stare gravă.

Sorin Bochiș, în vârstă de 60 de ani, este pilotul care și-a pierdut viața în accidentul aviatic de la Orăștie. Bărbatul era foarte apreciat în domeniul aviatic, fiind și unul dintre cei mai buni instructori de zbor din Timișoara. Acesta se putea lăuda cu o carieră impresionantă în aviația militară. A fost pilot de avioane de vânătoare supersonice, inclusiv MiG-21 și MiG-23. Așadar, avea o experiență bogată în pilotaj.

Totuși, bagajul de cunoștințe nu l-a ajutat în urmă cu o zi, atunci când avionul în care se afla ar fi atins o tiroliană și s-a prăbușit. Mai mult decât atât, Sorin Bochiș mai fusese implicat într-un accident aviatic în 2018. La acea vreme, două avioane de mici dimensiuni s-au ciocnit în aer în timpul unor zboruri de antrenament efectuate deasupra localității Frătăuții Vechi din județul Suceava.

În urma impactului, pilotul a intrat în comă, suferind la acel moment un traumatism cranio-cerebral deschis, contuzie toraco-abdominală și fractură de gambă. La fața locului a intervenit un elicopter SMURD care l-a transportat la Spitalul de Neurochirurgie din Iași. În ciuda rănilor grave, Sorin Bochiș a supraviețuit ca prin minune. Bărbatul nu a renunțat la pasiunea sa și continuat să zboare până ieri.

Accidentul aviatic în care și-a pierdut viața Sorin Bochiș a avut loc în jurul orei 15:30. Zeci de oameni care se relaxau într-un complex acvatic au fost luați prin surprindere de o bubuitură puternică. Martorii au povestit cum s-a produs nenorocirea. Potrivit acestora, aeronava ar fi survolat de mai multe ori zona, la joasă altitudine, înainte să se prăbușească.

„Eram în ştrand pe şezlong şi mă uitam chiar după avion şi am văzut dintr-o dată cum a dat în firul acela de sus şi direct, după, s-a prăbuşit. Am auzit o bubuitură”/ „Am văzut tiroliana că s-a mişcat foarte tare. Am văzut că se tot plimba aici, au făcut vreo două ture pe lângă bazin şi ne uitam că era destul de jos şi chiar mi s-a părut ciudat că era aşa jos”, au povestit doi martori ai accidentului, potrivit Observator News.