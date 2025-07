O nouă tragedie aviatică! Un avion s-a prăbușit pe aeroportul Southend din Marea Britanie

O nouă trafedie aviatic a avut loc. Duminică după-amiază, 13 iulie, un accident aviatic grav a avut loc în Marea Britanie. Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit pe aeroportul Southend din Londra, lăsând în urmă un nor gros de fum. Deocamdată, autoritățile nu au confirmat dacă există supraviețuitori.

Incidentul a fost surprins de mai mulți martori care se aflau în zonă în momentul producerii tragediei. Unii spun că au văzut o „minge de foc uriașă”, iar imaginile apărute pe rețelele sociale confirmă magnitudinea dezastrului. Autoritățile au intervenit de urgență, dar operațiunile sunt în desfășurare.

Totul s-a întâmplat duminică, 13 iulie, în a doua parte a zilei, pe Aeroportul Southend, situat în comitatul Essex. Un avion de tip Beechcraft King Air B200, care urma să ajungă în Lelystad (Țările de Jos), s-a prăbușit la scurt timp după decolare. În urma celor întâmplate s-a intervenit de urgență.

Martorii oculari povestesc scene șocante. Unul dintre ei a declarat presei locale că a văzut „o minge de foc uriașă” pe cer, urmată de un nor dens de fum negru. Imaginile video publicate online arată cât de violent a fost impactul.

În urma accidentului, mai multe zboruri au fost afectate. Patru curse – cu destinațiile Paris, Alicante, Faro și Palma de Mallorca – au fost anulate, iar alte două au fost deviate. Situația a creat haos printre pasagerii aflați în tranzit.

