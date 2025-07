Panică totală într-un avion Ryanair! Mai mulți pasageri, răniți serios

Incident neașteptat pe aeroportul din Mallorca! Echipajul de la bord a raportat serviciilor de la sol un incendiu la bord, însă oamenii au intrat în panică în momentul în care au auzit alarma. Mulți dintre pasageri au sărit de pe aripa aeronavei direct pe pistă, provocându-și răni serioase. Află, în articol, toate detaliile!

Avionul Ryanair care a fost implicat în incident urma să zboare de la Mallorca la Manchester. Pasagerii au trăit clipe de groază, înainte de decolare, din cauza unui presupus incendiu izbucnit la bord. Echipajele de la bord au anunțat serviciile de la sol și au încercat să organizeze o evacuare ordonată a oamenilor, însă nu au mai apucat pentru că situația a luat o întorsătură neașteptată.

În momentul în care au auzit alarma de incendiu, pasagerii au intrat în panică și au început să sară de pe aripa avionului direct pe pistă. În timpul evacuării, 18 persoane au fost rănite, potrivit Diario de Mallorca. Mulți dintre pasageri s-au accidentat serios din cauza căzăturii. Șase persoane au rămas internate în spital. Alte câteva victime au suferit răni minore și au fost externate după ce au primit primul ajutor.

Centrul de coordonare a activat imediat protocolul pentru gestionarea situațiilor de urgență cu mai multe victime, fiind mobilizată o echipă medicală numeroasă. De asemenea, pompierii aeroportului și Garda Civilă au intervenit în operațiune. Între timp, compania Rayanair a transmis că alarma de incendiu a fost falsă. Totodată, pasagerilor li s-a pus la dispoziție un alt avion pentru a ajunge la destinație.

Ryanair 737-800 evacuated at Palma de Mallorca Airport after a fire indication developed on board during taxi.

The SAMU061 coordination center received a call at a.m, reporting a fire on flight RK3446 to Manchester.

A total of 18 people were injured during the evacuation, six… pic.twitter.com/XpCCejGq2t

— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) July 5, 2025