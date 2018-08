El este pilotul care a murit după ce două avioane s-au ciocnit în aer în județul Suceava. Care este starea celuilalt bărbat

Cornel Marinescu este pilotul care nu a supraviețuit în urma tragediei aviatice din Frătăuții Vechi, județul Suceava. El avea 60 de ani și o experiență uriașă în spate. Bărbatul aflat în celălalt avion de mici dimensiuni se numește Sorin Bochiș, are 53 de ani și este din Timișoara. Din nefericire, el se află în stare critică la Spitalul de Neurochirurgie “Nicolae Oblu” din Iași, unde a fost transportat cu un elicopter SMURD.

Cornel Marinescu, pilotul care și-a pierdut viața în urma accidentului aviatic din Suceava

În vârstă de 60 de ani, Cornel Marinescu a murit, după ce avionul de acrobaţie în care se afla s-a ciocnit în aer cu un alt aparat de zbor. El era un pilot cu mare experienţă, care a urmat cursurile de specialitate ale Şcolii Militare de Ofiţeri de Aviaţie “Aurel Vlaicu”, titrează adevarul.ro. Conform unor surse, Q – aşa era poreclit Cornel Marinescu printre piloţi – avea mii de ore de zbor la activ şi a făcut parte din echipele tehnice care au antrenat loturile nationale de acrobaţie.

El era îndrăgostit de zbor şi nu uita ca atunci când i se oferea ocazia să aducă un omagiu colegilor care şi-au frânt aripile. Contul său de Facebook este plin de fotografii ale plăcilor prin care sunt comemoraţi predecesorii săi. La un moment dat, Cornel Marinescu a făcut parte din, cel mai probabil, cea mai spectaculoasă formaţie de acrobaţie aeriană, Hawks of Romania. Vezi imaginile spectaculoase AICI.

În urmă cu doi ani ani, formaţia era formată din George Rotaru, capul echipei, Laszlo Ferencz, cu rezervă Cătălin Prunariu, aripa dreaptă, iar Cristian Iorgov, aripa stângă. „Q” sau Cornel Marinescu, cu rezervă Atila Goger, coada formaţiei. Pe lângă ei, în zbor solo, Andrei Şerbu. Şapte aşi ai zborului. Hawks of Romania foloseşte performantele avioane de acrobaţie Extra Flugzeugbau EA300 300. De construcţie germană, la fabricarea acestor aparate sunt folosite material de ultimă oră ca fibra de carbon.

Cornel Marinescu era din Snagov, județul Ilfov.

Sorin Bochiș, internat în stare critică la Spitalul de Neurochirurgie din Iași

Potrivit purtătorului de cuvânt al Spitalului de Neurochirurgie “Nicolae Oblu” din Iași, dr. Florin Grămadă, pilotul rănit a ajuns cu elicopterul SMURD la unitatea medicală, iar medicii încearcă să îi amelioreze starea.

“Pacientul a fost adus la noi şi este în grija spitalului. Este în stare foarte gravă. Echipa din cadrul spitalului face tot posibilul pentru a-i ameliora situaţia”, a declara în această după-amiază corespondentului MEDIAFAX, dr. Florin Grămadă, purtătorul de cuvânt al Spitalului de Neurochirurgie “Nicolae Oblu”, din Iaşi.

Pentru că starea pacientului este critică, având răni grave la cap și la nivel toracic, medicii îl supun pe pilotul Sorin Bochiș la mai multe investigații, iar deocamdată nu știe dacă va fi sau nu operat.

Sorin Bochiș lucrează ca pilot în cadrul unei mari companii aeriene, dar și în cadrul Clubului de Aviație Cioca din Timișoara, unde este și pilot de acrobații.

Gestul emoționant făcut de foștii colegi ai lui Cornel Marinescu, pilotul mort în urma tragicului accident aviatic

Show-ul aerian care trebuia să fie organizat sâmbătă la Aeroportul Internaţional “Ştefan cel Mare” a fost anulat, în urma accidentului produs la antrenamente, în schimbul său urmând să aibă loc o expoziție. Pe fiecare avion va fi pus portretul pilotului care a murit, Cornel Marinescu.

Comitetul de organizare al spectacolului “Suceava Air Show 2018” a decis, în unanimitate, anularea mitingului aviatic, iar în schimbul său va avea loc o expoziție și se va ține un moment de reculegere pentru Cornel Marinescu, a spus, sâmbătă, vicepreședintele CJ Suceava, Gheorghe Niță.

“S-a anulat (n.r.: show-ul aviatic), va fi o expoziție cu aeronavele la sol, va fi un moment de reculegere pentru ziua de doliu, așa am stabilit cu toții și am întrebat și șefii piloților care sunt veniți de la Aeroclub. Am fost de comun acord, în unanimitate, să renunțăm la acest miting pentru că s-ar putea să mai fie și alte minuni în cazul în care un pilot mai tânăr, mai neexperimentat sau poate experimentat, să se gândească la ce a fost azi dimineață la Frătăuți. Va fi doar o expoziție la sol a aeronavelor care sunt la aeroport”, a spus Gheorghe Niță.

Potrivit acestuia, pe fiecare avion va fi pus portretul celui care a murit, cu însemne de doliu, și se va ține și un moment de reculegere. Gheorghe Niță a mai spus că piloții sunt foarte afectați de cele întâmplate, fiind de acord în unanimitate cu anularea mitingului.

Evenimentul ar fi urmat să se desfăşoare azi, între orele 16.00 şi 21.00, iar în program figurau acrobaţii aeriene cu avioane şi elicoptere, respectiv evoluţii ale unor paraşutişti.

Tragedie aviatică în județul Suceava

Vă reamintim că astăzi, 4 august, două avioane de mici dimensiuni s-au ciocnit în aerla Frătăuţii Vechi, judeţul Suceava. Accidentul aviatic a avut loc în timpul unor zboruri de antrenament, iar apoi s-au prăbuşit în afara pistei. Unul dintre piloţii implicaţi în accidentul aerian din Suceava a murit, iar celălalt, Sorin Bochiş, a fost grav rănit.