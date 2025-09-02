Cum l-au pregătit Kate Middleton și Prințul William pe fiul lor, Prințul George, să fie rege. Ce lecție i-au dat

Poziția de rege vine la pachet cu o serie de responsabilități, însă, nici măcar dacă ești considerat primul în ordinea succesiunii, nu poți sări pașii pentru a fi considerat monarh. Cum l-au pregătit Kate Middleton și Prințul William pe fiul lor, Prințul George, să fie rege?

Iar aceasta este una dintre lecțiile pe care Prințul și Prințesa de Wales au vrut să i-o arate fiului lor cel mare, George, care visează că într-o zi va domni peste Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord.

Kate Middleton și Prințul William, lecție pentru Prințul George

Potrivit biografului regal Robert Lacey, William și Kate i-au explicat băiatului în vârstă de 12 ani cum stă treaba cu regalitatea, arată Page Six.

„George este mai introvert, însă manifestă o dorință nestăvilită să-i urmeze tatălui la tron. Pentru a nu-l speria față de ce presupune regalitate, William a schimbat datorie cu destin, pentru a-i arăta lui George că este sortit să conducă și nu trebuie să o facă din obligație. Atitudinea părinților față de acest subiect este clară: fără presiune, totul se face din plăcere”, explică Lacey.

Ajuns la 43 de ani, William este primul pe linia succesorală, astfel că îi va urma tatălui său la tron, Regele Charles al III-lea, atunci când acesta va deceda. În Marea Britanie, încoronarea noului rege are loc doar după ce fostul suveran trece în neființă. Chiar dacă actualul rege nu și-ar putea exercita atribuțiile din cauza unei boli, el este considerat liderul moral al națiunii, până în clipa morții.

Copiii lui William se bucură de copilărie

Surse apropiate cuplului regal susțin că William și Kate nu exercită presiune asupra lui George, Charlotte (10 ani) și Louis (7 ani) în chestiunea îndatoririlor publice. Cei mici petrec majoritatea timpului alături de colegii lor de generație și se bucură din plin de copilărie.

„Majoritatea evenimentelor la care au participat moștenitorii lui Kate și William au fost pentru că timpul le-a permis. Altfel, sunt foarte ocupați să învețe lucruri noi la școală și să se joace alături de prietenii lor”, subliniază Lacey.

În timp ce, pentru moment, presiunea coroanei nu apasă pe umerii lui George, părinții săi și-au luat toate măsurile de precauție în a-l pregăti să devină un monarh responsabil.

Citește și: Care este alimentația zilnică a copiilor Prințului William și ai lui Kate Middleton. Cuplul regal își ia în serios atribuțiile de părinți!