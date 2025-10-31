După ce a fost umilit public din cauza Prințului Andrew, Regele Charles se răzbună! Ce i-a făcut propriului frate

Regele Charles a decis să retragă toate titlurile și onorurile deținute de prințul Andrew, în vârstă de 65 de ani, care va fi cunoscut doar ca Andrew Mountbatten Windsor și va trebui să părăsească Royal Lodge din Windsor. Această decizie a venit în contextul acuzațiilor legate de asocierea acestuia cu Jeffrey Epstein și de acuzațiile de agresiune sexuală, a transmis Palatul Buckingham.

În urmă cu câteva zile, Regele Charles a trecut printr-un moment stânjenitor în timpul unei vizite la Catedrala Lichfield din Staffordshire. Acesta a fost umilit în public din cauza fratelui său și a fost huiduit de un protestatar care l-a întrebat despre legăturile Prințului Andrew cu Jeffrey Epstein, într-un moment în care presiunea asupra familiei regale continuă să crească din cauza acestei relații controversate.

Regele Charles retrage toate titlurile și onorurile deținute de prințul Andrew

Mai mult, procesul de retragere se aplică titlurilor de Prinț, Duce de York, Conte de Inverness și Baron Killyleagh, precum și stilului Alteța Sa Regală. Vor fi afectate și onorurile Ordinul Jartierei și Cavaler Mare Cruce al Ordinului Regal Victorian. Prințul Andrew va primi o alocație privată de la rege și se va muta într-o proprietate de pe domeniul privat Sandringham din Norfolk.

„Prințul Andrew va fi cunoscut de acum înainte ca Andrew Mountbatten Windsor. Contractul său de închiriere pentru Royal Lodge i-a oferit până acum protecție legală pentru a continua să locuiască acolo. S-a înaintat acum notificarea oficială pentru predarea contractului și se va muta într-o altă locuință privată”, a menționat Palatul Buckingham, într-un comunicat.

De asemenea, fosta sa soție, Sarah Ferguson, va părăsi Royal Lodge.

„Aceste măsuri sunt considerate necesare, în ciuda faptului că prințul Andrew continuă să nege acuzațiile aduse împotriva sa”, a mai transmis Palatul, care și-a exprimat, de asemenea, sprijinul pentru victimele „oricărei forme de abuz”.

