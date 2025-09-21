Acasă » Știri » S-au certat sau nu angajații lui Donald Trump cu cei ai Regelui Charles, din cauza mâncării? Ce spune Palatul Buckingham

De: Irina Vlad 21/09/2025 | 14:06
Regele Charles și Donald Trump/ sursă foto: Profimedia

Donald Trump a devenit primul lider mondial care a fost primit de Familia Regală britanică la o a doua vizită de stat. În onoarea sa, liderul SUA a fost invitat la un banchet organizat de Regele Charles al III-lea, însă de la eveniment nu ar fi lipsit întâmplările neplăcute. S-au certat sau nu angajații lui Donald Trump cu cei ai Regelui Charles, din cauza mâncării? Ce spune Palatul Buckingham.

Evenimentul regal a avut loc pe data de 17 septembrie la Castelul Windsor, în onoarea președintelui SUA.  Înconjurați de politicieni de rang înalt, un magnat al mass-media, giganți ai tehnologiei și sportivi, Donald Trump și Melania Trump au fost întâmpinați de Regele Charles al III-lea și Regina Camilla.

În interior, masa Waterloo, lungă de 50 de metri, a fost decorată cu 1.462 de piese de argint care străluceau în lumina a 139 de lumânări. Aranjamentele florale de sezon, culese manual din grădinile castelului cu doar câteva ore înainte, au umplut sala unde s-a ținut dineul.

Cină istorică între Donald Trump și Regele Charles al III-lea

Aproximativ 100 de angajați au fost prezenți pentru a servi 160 de invitați, printre care se aflau directorii executivi din domeniul tehnologiei Tim Cook de la Apple, Demis Hassabis de la Google DeepMind și Sam Altman de la OpenAI. Pascal Soriot, care conduce compania farmaceutică Astrazeneca — cea mai valoroasă companie de pe Bursa de Valori din Londra — a fost, de asemenea, prezent.

Ca un omagiu adus pasiunii lui Trump pentru golf, a fost prezent și jucătorul englez Nick Faldo, câștigător a șase campionate majore, inclusiv trei titluri Masters.

Potrivit informațiilor apărute în presa străină, la un moment dat între echipa lui Donald Trump și personalul din bucătăria Regelui Charles al III-lea s-ar fi iscat o ceartă. Oamenii de securitate ai liderului SUA și-ar fi permis să intre în bucătăria familiei regale pentru a surpaveghea pregătirile, dar și pentru a gusta din preparatele care urmau să fie servite.

Ce spune Palatul Buckingham despre incident

La scurt timp de la aceste zvonuri, oficialii Palatului Buckingham au lămurit lucrurile și au transmis că: ”Această poveste și aceste informații sunt complet neadevărate”.

Președintele Donald Trump a declarat că timpul petrecut alături de „minunatul” rege a fost punctul culminant al vizitei sale istorice în Marea Britanie, lăudând familia regală după încheierea călătoriei. Liderul american a remarcat că a văzut mai multe tablouri decât orice alt om a văzut vreodată în timpul șederii sale.

Când a fost întrebat despre meniul banchetului organizat în onoarea sa la Castelul Windsor, domnul Trump a răspuns sincer: „Orice ne-au servit”.

Oaspeților de la eveniment li s-a servit o masă sofisticată. Aceasta a inclus panna cotta cu năsturel din Hampshire cu biscuiți,  parmezan și salată de ouă de prepeliță, urmată de ruladă de pui organic din Norfolk învelit în dovlecei, însoțit de un sos cu cimbru și ierburi aromate.

Domnul Trump, cunoscut pentru slăbiciunea sa față de dulciuri, s-a bucurat de un desert special: bombe glacee cardinal, care este o bombă de înghețată de vanilie cu sorbet de zmeură din Kent și prune Victoria ușor poșate.

