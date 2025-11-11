Prințul William a făcut cel mai greu anunț din viața sa. Cum le-a spus copiilor de grava problemă de sănătate a lui Kate Middleton

Prințul William a vorbit deschis despre cea mai grea perioadă din viața sa, marcată de problemele de sănătate ale soției sale, Kate Middleton, și ale regelui Charles. Într-un interviu acordat recent în Brazilia, moștenitorul coroanei britanice a împărtășit modul în care familia sa a reușit să facă față acestor încercări, punând accent pe comunicare, echilibru și sprijin reciproc.

Pentru ducele și ducesa de Cambridge, ultimii doi ani au fost un test al rezistenței emoționale. Diagnosticul de cancer al prințesei de Wales, urmat de cel al regelui, a pus familia într-o situație de vulnerabilitate, dar și de apropiere. Prințul William a explicat că au ales să fie sinceri cu cei trei copii ai lor, George, Charlotte și Louis, considerând că deschiderea este cea mai bună cale pentru a-i ajuta să înțeleagă ce se întâmplă. În loc să ascundă problemele, au preferat să le explice pe înțelesul lor, oferindu-le siguranță și claritate.

Cum le-a spus copiilor de grava problemă de sănătate a lui Kate Middleton

William a recunoscut că nu există un ghid perfect pentru a fi părinte, dar crede că sinceritatea, adaptată vârstei fiecărui copil, este esențială pentru a-i ajuta să gestioneze emoțiile și fricile.

În ciuda greutăților, ducele de Cambridge încearcă să păstreze o rutină cât mai normală pentru copiii săi. Atât el, cât și Kate, îi duc zilnic la școală, iar William glumește adesea spunând că este „șoferul de familie”. Cu toate responsabilitățile sale publice, acesta își dorește ca George, Charlotte și Louis să aibă o copilărie echilibrată, cât mai departe de presiunea lumii digitale și de atenția mediatică.

„Am ales să comunicăm mult mai mult cu copiii noştri, de cele mai multe ori, ascunderea lucrurilor faţă de ei nu funcţionează. „Fiecare familie are propriile dificultăţi şi propriile provocări. Modul în care abordezi aceste probleme este foarte individual şi depinde într-o oarecare măsură de moment. Dar, de cele mai multe ori, ascunderea lucrurilor faţă de ei nu funcţionează, aşa că explicându-le ce simt, de ce se întâmplă asta, oferindu-le alte puncte de vedere cu privire la motivul pentru care s-ar putea simţi aşa uneori, îi ajută să înţeleagă mai bine situaţia şi să se relaxeze mai mult, în loc să fie foarte anxioşi cu privire la „ce îmi ascunzi?”. Sunt mult mai multe întrebări când nu există răspunsuri”, a spus Prințul William.

Ce le este interzis copiilor

Un alt aspect pe care prințul îl consideră important este educația digitală. Cei mici nu au telefoane mobile, iar decizia, deși uneori dificil de menținut, are scopul de a-i proteja de conținutul nepotrivit de pe internet. William este conștient că va veni momentul când George, cel mai mare dintre copii, va avea nevoie de un telefon, însă intenționează să o facă treptat și cu limite clare.

„Este foarte greu. Copiii noştri nu au telefoane, cred că atunci când George va trece la şcoala secundară, poate că va avea un telefon cu acces limitat”, a mai spus el.

Citește și: De nerecunoscut! Cum arată Kate Middleton după tratamentul oncologic

Citește și: Motivul REAL pentru care Prințul Harry e disperat să se împace cu Regele Charles. Unde se vor întâlni pentru prima oară, după 2 ani