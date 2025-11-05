Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Doliu pentru Prințul William și Kate Middleton! A murit după ce a căzut de la o înălțime de 30 de metri

De: Anca Chihaie 05/11/2025 | 15:38
Prințul William și Kate Middleton/ Sursa foto: Captură video Youtube

O tragedie a lovit din nou în cercul apropiat al familiei regale britanice. Ben Duncan, un fost coleg și prieten din perioada universității al Prințului William, a murit la doar 45 de ani, în urma unui incident dramatic petrecut joi seara în centrul Londrei. Duncan și-a pierdut viața după ce a căzut de pe acoperișul hotelului de lux Trafalgar St. James, aflat în inima capitalei britanice, la câțiva pași de celebra Piață Trafalgar.

Potrivit informațiilor confirmate de autorități, bărbatul s-ar fi aflat pe terasa barului de pe acoperișul clădirii, situată la aproximativ treizeci de metri înălțime, atunci când s-a produs tragedia. Martorii au relatat că totul s-a întâmplat într-un interval foarte scurt de timp, iar atmosfera de relaxare de pe terasa hotelului s-a transformat brusc într-o scenă de panică.

Echipajele de urgență au ajuns la fața locului, după ce poliția a primit apeluri de la trecători și de la personalul hotelului care semnalau prezența unui bărbat pe acoperiș. Deși medicii au intervenit imediat, viața lui Ben Duncan nu a mai putut fi salvată. Moartea sa a fost declarată pe loc. Poliția Metropolitană din Londra a deschis o anchetă, dar a precizat că, deși decesul este considerat neașteptat, nu există suspiciuni de natură criminală.

Moartea lui Ben Duncan a provocat un val de tristețe în rândul celor care l-au cunoscut, dar și în cercurile apropiate Casei Regale. Duncan a fost unul dintre prietenii din tinerețe ai Prințului William și ai lui Kate Middleton, cu care a împărțit ani plini de experiențe la Universitatea St. Andrews din Scoția, locul unde avea să înceapă povestea de dragoste a viitorului cuplu regal.

După terminarea studiilor, Ben Duncan și-a construit o carieră publică, apărând în diverse emisiuni de divertisment și reality show-uri britanice, inclusiv în celebrul „Big Brother”. Personalitatea lui exuberantă și umorul natural l-au transformat într-un chip familiar pentru publicul britanic.

În viața personală, Ben era descris ca fiind un om sociabil, cu o energie contagioasă și o dorință autentică de a trăi intens. Prietenii din facultate își amintesc de petrecerile din St. Andrews, de nopțile târzii petrecute discutând despre viitor și de spiritul liber care îl caracteriza.

