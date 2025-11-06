Acasă » Exclusiv » Copy – paste la alt nivel! Doamna Mihaela merge pe „rețeta” Loredanei Chivu. În „familia” lui Bisoi inspirația vine din Instagram

Copy – paste la alt nivel! Doamna Mihaela merge pe „rețeta” Loredanei Chivu. În „familia” lui Bisoi inspirația vine din Instagram

De: Andrei Iovan 06/11/2025 | 23:40
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
10 poze
Vezi galeria foto

Doamnelor și domnilor, avem o situație interesantă. Știți cum e, alte vremuri, aceleași tipare. De ce spunem asta? Pentru că un detaliu ne-a atras atenția la două dintre divele noastre. Pe de o parte o avem pe Loredana Chivu, blondina care făcea (și încă face) ravagii în rândul domnilor. Apoi, doamna Mihaela, iubita lui Bisoi. Ce le leagă pe cele două? CANCAN.RO a făcut „radiografia” postărilor. Nu de alta, dar parcă există prea multe similarități. Probabil să se inspire de la alții e ceva firesc în „familia” vloggerului. Mai știți cum și Bisoi, la rândul lui, îl copia pe Selly? Deh, fiecare cu idolul său! 

Despre Loredana Chivu ce ar mai fi de zis? Dacă ne uităm pe pagina ei de Instagram, pare că are viața perfectă. Poze cu duiumul lângă bolizi de lux, buchete uriașe de flori, jucării de pluș, genți de brand. Unde mai pui că a și investit bani grei în aspectul ei, ca să arate bombă!

Doamna Mihaela și Loredana Chivu, poze identice. sursă – social media

Iar toată această imagine pe care și-a creat-o, pare că le-a inspirat și pe alte domnișoare. Iar una dintre ele este chiar doamna Mihaela. Le vom lua rând pe rând, prea multe elemente comune ca să fie doar niște simple coincidențe. Dar concluziile le veți trage voi!

Doamna Mihaela a lui Bisoi o cam copiază pe Loredana Chivu

Nu spune nimeni că e greșit să te mai inspiri, din când în când, de la persoanele pe care le admiri. Se schimbă foaia atunci când postările devin aproape identice. Și nu doar postările, ci și aspectul. Și dacă tot am pomenit de aspect, să începem cu asta. Loredana Chivu nu e cunoscută doar pentru formele ei apetisante, ci și pentru părul lung, voluminos, blond platinat. Da, sunt extensii! Extensii la care a apelat și doamna Mihaela, tot lungi, tot blonde. Procedurile non-invazive există și ele, de ambele părți, și nu ne-am mira să o vedem în viitorul apropiat pe iubita lui Bisoi cu un BBL de toată frumusețea.

Orașul din România invadat de zebre. 11 treceri de pietoni trasate pe 260 de metri
Orașul din România invadat de zebre. 11 treceri de pietoni trasate pe 260...
SCANDALOS! Primarul din România a agresat o angajată, apoi a publicat imaginile pe internet
SCANDALOS! Primarul din România a agresat o angajată, apoi a publicat imaginile pe...
Iubita lui Bisoi se inspiră de la Loredana Chivu. sursă – social media

Dar ce se întâmplă cu ursuleții de pluș uriași, roz? Amândouă par să aibă o afinitate pentru ei. Apoi urmează fotografiile lângă bolizi. Loredana îi tot schimbă de câțiva ani, de fiecare dată o altă nuanță interesantă. Doamna Mihaela se rezumă la roz, deocamdată. Cât despre buchetele uriașe de flori, părea că Lore este de neegalat la capitolul acesta, dar iată că vine și iubita vloggerului, care a început să posteze și ea ditamai buchetele. Atenție, Loredana! Vine competiția din urmă, trebuie să plusezi cumva! Până și pozele de la plajă, de pe șezlong, sunt la fel. Adică identice, și alta nu! Aceeași poziție, același cadru. Curios! Iar când vine vorba de ocazii speciale, din nou, asemănări izbitoare. Rochii roșii, părul coafat la fel, zici că-s gemene. Am dori să adăugăm, în cazul în care doamnei Mihaela i-au scăpat câteva elemente importante: de plusat pe partea de poze provocatoare în lenjerie intimă și să nu uităm de blănuri. Iar Bisoi, să ții bine de blondină, nici nu știi când răsare vreun „Leo” și ți-o suflă!

CITEȘTE ȘI: Youtuberul momentului, elev silitor: îl copiază pe „maestrul” Selly. Bisoi cu Maybach-ul , iar doamna Mihaela nu iese fără Labubu!

NU RATA: Bisoi a ignorat-o pe “doamna” Mihaela şi a lăsat-o cu plasa plină. Celebrul vlogger nu a învăţat cum e cu bunele maniere!

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:
Iți recomandăm
Pavel Bartoș l-a detronat pe Dan Negru?! Secretele din spatele audiențelor record de la PROTEVELION. Dorința Andreei Esca s-a îndeplinit pe loc
Exclusiv
Pavel Bartoș l-a detronat pe Dan Negru?! Secretele din spatele audiențelor record de la PROTEVELION. Dorința Andreei Esca…
Cel mai cunoscut manechin al României a recidivat. Fosta iubită și-a făcut curaj să vorbească: “Abuzurile erau din cauza furiei lui”
Exclusiv
Cel mai cunoscut manechin al României a recidivat. Fosta iubită și-a făcut curaj să vorbească: “Abuzurile erau din…
Black Friday 2025: Lista de reduceri puse la bătaie de marii retaileri din România
Mediafax
Black Friday 2025: Lista de reduceri puse la bătaie de marii retaileri din...
Chinezii fac primul grătar din istorie în spațiu. Cum au reușit astronauții să gătească carnea în cosmos
Gandul.ro
Chinezii fac primul grătar din istorie în spațiu. Cum au reușit astronauții să...
FOTO. Noul „power couple” din lumea bogaților. Arată spectaculos
Prosport.ro
FOTO. Noul „power couple” din lumea bogaților. Arată spectaculos
Scandal fără precedent la Miss Universe: reprezentanta Mexicului, insultată de director. Mai multe concurente au părăsit sala
Adevarul
Scandal fără precedent la Miss Universe: reprezentanta Mexicului, insultată de director. Mai multe...
O furtună geomagnetică a ajuns pe Pământ mai devreme decât preconizau specialiștii. Ce fenomene sunt așteptate în următoarele zile
Digi24
O furtună geomagnetică a ajuns pe Pământ mai devreme decât preconizau specialiștii. Ce...
Accident ciudat în București: O femeie, în stop-cardiorespirator după ce a fost rănită de un cablu de tramvai care s-a rupt
Mediafax
Accident ciudat în București: O femeie, în stop-cardiorespirator după ce a fost rănită...
Parteneri
Prezentatoarea sexy care a aflat că suferă de o o boală autoimună. Semnele la care trebuie să fii atent!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Prezentatoarea sexy care a aflat că suferă de o o boală autoimună. Semnele la care...
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Cine a fost actrița de-o frumusețe răpitoare care i-a dăruit lui Emeric Ienei doi copii. Legendarul antrenor va fi înmormântat cu onoruri militare
Click.ro
Cine a fost actrița de-o frumusețe răpitoare care i-a dăruit lui Emeric Ienei doi copii....
Mișcarea de rezistență din Rusia a aruncat în aer zeci de locomotive care transportau armament pe frontul din Ucraina
Digi 24
Mișcarea de rezistență din Rusia a aruncat în aer zeci de locomotive care transportau armament...
Cel mai vechi aliat al lui Vladimir Putin a fost trimis în dizgrație. De ce a ajuns să fie ostracizat Serghei Lavrov
Digi24
Cel mai vechi aliat al lui Vladimir Putin a fost trimis în dizgrație. De ce...
România se unește și pe asfalt: O nouă secțiune de autostradă se deschide de Ziua Națională!
Promotor.ro
România se unește și pe asfalt: O nouă secțiune de autostradă se deschide de Ziua...
BANCUL ZILEI. Bulă agață o superbă domnișoară și o duce în dormitor. Deodată se aude o bătaie puternică la uşă....
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă agață o superbă domnișoară și o duce în dormitor. Deodată se aude...
WhatsApp pune siguranța utilizatorului pe primul loc. Ce noi funcții pregătește?
go4it.ro
WhatsApp pune siguranța utilizatorului pe primul loc. Ce noi funcții pregătește?
ULUITOR: Ce au mâncat chinezii la bordul stației spațiale?
Descopera.ro
ULUITOR: Ce au mâncat chinezii la bordul stației spațiale?
Olimpiada jocurilor video a fost anulată!
Go4Games
Olimpiada jocurilor video a fost anulată!
Chinezii fac primul grătar din istorie în spațiu. Cum au reușit astronauții să gătească carnea în cosmos
Gandul.ro
Chinezii fac primul grătar din istorie în spațiu. Cum au reușit astronauții să gătească carnea...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
DETALII DE ULTIMĂ ORĂ despre Dani Mocanu. Ce a transmis Romario, după ce frații săi au fost condamnați ...
DETALII DE ULTIMĂ ORĂ despre Dani Mocanu. Ce a transmis Romario, după ce frații săi au fost condamnați la închisoare
Pavel Bartoș l-a detronat pe Dan Negru?! Secretele din spatele audiențelor record de la PROTEVELION. ...
Pavel Bartoș l-a detronat pe Dan Negru?! Secretele din spatele audiențelor record de la PROTEVELION. Dorința Andreei Esca s-a îndeplinit pe loc
Cel mai cunoscut manechin al României a recidivat. Fosta iubită și-a făcut curaj să vorbească: ...
Cel mai cunoscut manechin al României a recidivat. Fosta iubită și-a făcut curaj să vorbească: “Abuzurile erau din cauza furiei lui”
Bianca Drăgușanu „se luptă” cu Vlăduța Lupău pe încasări. Nu mai e vorba de haine, ...
Bianca Drăgușanu „se luptă” cu Vlăduța Lupău pe încasări. Nu mai e vorba de haine, e război pe comisioane!
Tinerii pentru care statul român oferă 1.000 de lei pe lună. Care sunt condițiile
Tinerii pentru care statul român oferă 1.000 de lei pe lună. Care sunt condițiile
Doliu în lumea influencerilor! A murit subit la 32 de ani, iar familia a aflat de pe Instagram unde ...
Doliu în lumea influencerilor! A murit subit la 32 de ani, iar familia a aflat de pe Instagram unde se afla
Vezi toate știrile
×