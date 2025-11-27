Vica Blochina și Maria Constantin, prietenie pe „interes”: „Eu și Robert am chemat-o acasă” | EXCLUSIV

Când ești femeie pe treabă și cu viața organizată, dar nu chiar atât de organizată, ai nevoie de o prietenă care știe cifrele mai bine decât știe Google Maps ieșirea din rond. Așa se face că Maria Constantin o sună pe Vica Blochina ori de câte ori are un impas, o idee de afacere sau, pur și simplu, îi pică un număr dubios în față. Una face scheme de viață, cealaltă verifică dacă se pupă cu realitatea. Și ce să vezi? Până acum, mariajul, banii și deciziile importante au dat cu plus. Prietenia lor e practic o combinație ideală. Toate detaliile ni le-au dat cele două în interviul exclusiv oferit pentru CANCAN.RO, iar Maria a fost mai mult decât generoasă cu declarațiile și ne-a spus care e condiția pentru care ar mai face un copil, deși nu e în plan acum.

„Prietenul la nevoie se cunoaște”, iar vorba aceasta le vine mănușă Vicăi Blochina și Mariei Constantin. Cântăreața spune că apelează deseori la prietena ei Vica atunci când se află în impas. Blonda o ghidează atunci când artista are de luat o decizie importantă. În plus, cântăreața, care a susținut tot timpul că nu dorește să își mărească familia, acum a venit cu o altă propunere prin care s-ar mai gândi. Despre toate aceste lucruri am vorbit la ziua Marei Bănică, prilej cu care cele două blonde și-au aminitit un moment emoționant trăit alături de jurnalistă și de regretatul Răzvan Ciobanu.

Vica Blochina și Maria Constantin, prietenie pe „interes”: „Eu și Robert am chemat-o acasă”

CANCAN.RO: Cine se mărită?

Vica Blochina: Tu!

Maria Constantin: Eu sunt măritată! Dintre voi două?

CANCAN.RO: Tragem la sorți!

Vica Blochina: Nu! Tu ai câștigat de detașat. La mine cifrele nu cad.

CANCAN.RO: Dar la bani cad bine?

Vica Blochina: Da, la anul o să fie bine, aia este important.

CANCAN.RO: Suntem la ziua Marei Bănică. Ce amintiri vă leagă de ea?

Vica Blochina: Foarte multe, dar una dintre amintiri, îmi amintesc când trăia și Răzvan Ciobanu. La mine acasă i-am cântat La mulți ani, i-am luat tort. A fost foarte emoționată de surpriza.

CANCAN.RO: Vica, spune-mi te rog, după data nașterii poți să știi dacă ai viață longevivă sau mai puțin?

Vica Blochina: Da, sunt cicluri de vieți când poți să calculezi. Și sunt anumite cicluri ale vieții când îți poți da seama ce se întâmplă cu viața ta. Se calculează într-un anumit stil.

CANCAN.RO: Dacă ai fi prietena mea cea mai bună nu ai scăpa de mine. Maria, tu o suni încontinuu pe Vica să îți mai spună una alta?

Maria Constantin: Să știi că da pentru că tot ce mi-a spus ea, s-a confirmat. Și mai ales soțul meu, care a zis de multe ori că nu crede în așa ceva. Acum, e primul care vrea. Îmi zice: Sun-o pe Vica, ia întreab-o să vedem ce spune, asta pentru că tot ceea ce ne-a zis, s-a adeverit. Sunt momente în viață în care consider că ai nevoie de ajutor și consider că ai nevoie de cineva care să te sfătuiască și mai ales cineva care lucrează cu cifre și știe ce semnifică, ce înseamnă în viața ta acele cifre. Este foarte important să ai în viață un anume ghidaj.

CANCAN.RO: Da, Vica este talentată, căci mi-a zis și mie niște lucruri acum câteva luni, e filmată treaba.

Maria Constantin: Da, am chemat-o la un moment dat pe Vica acasă la noi ca să ne facă schema, să vedem care este treaba, ce se întâmplă pe viitor, să vedem. Când ești trecută de două ori printr-o nebunie (n.r. divorț), nu mai vrei să se întâmple și a treia oară.

Cerința specială a cântăreței pentru prietena ei: „Să îi spui soțului meu să ne luăm vacanțe”

CANCAN.RO: Și ce ți-a zis?

Maria Constantin: A zis de bine, a treia este cu noroc.

Vica Blochina: Și anul ei personal a fost foarte bun. Anul șase cu foarte multe realizări. Văd cifrele și energiile lor și pot să îndrum omul. Ajungi să știi cum să trăiești conform energiei care te guvernează în momentul de față sau în anul respectiv, este foarte important.

Maria Constantin: Și mai ales când ești în domeniul afacerilor, să știi când este momentul să investești sau nu, e foarte important. Mie pentru anul viitor mi-a spus să mă distrez la maximum că este anul meu.

Vica Blochina: Nu așa ți-am zis! De anul acesta ți-am zis asta.

Maria Constantin: Bine, pentru la anul să îi spui soțului meu să ne luăm mai multe vacanțe.

Vica Blochina: Maria o să aibă un an de introspecție și un an în care o să lucreze cu interiorul ei foarte mult. Nu este un an în care vei face mulți bani.

Maria Constantin: Am făcut anul acesta și pentru la anul. Suntem pe plus.

CANCAN.RO: Și cu familia? Ia spune-mi, când este un an benefic să își mărească familia?

Vica Blochina: Ea nu își mai mărește familia. Ce să mai mărească?

CANCAN.RO: Cum, nu o să aibă un copilaș cu Robert?

Maria Constantin: Eu am, el are, suntem bine.

CANCAN.RO: Mă gândeam că ne zice Vica acum când este benefic.

Maria Constantin: Fii atentă, noi vrem să ne mărim familia, dar te iau pe tine bonă (n.r. râde)

CANCAN.RO: Vin! Ce urmează pentru voi fetele?

Vica Blochina: Eu am acum în fiecare săptămână câte un curs. Sunt fericită că s-au strâns la cursul meu 200 de persoane, a fost și gratuit. În februarie deschid academia.

Maria Constantin: Îmi doresc să construiesc mai departe afacerile pe care vreau să le clădesc. Pe lângă muzică și activitatea mea, vreau să mă ocup și de pensiunea de la Curtea de Argeș. Deja ne mărim cu foișorul, vor urma mai multe camere, piscină exterioară încălzită pentru că ne dorim foarte tare ca acolo să ne trăim bătrânețea liniștiți.

