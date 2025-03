Fraţii Tate şi-au făcut fenta în Capitală cu bolidul de 3 milioane de €, apoi… Bijuteria pe 4 roți a lui Andrew, „deocheată” și săltată!

O minune nu durează mai mult de trei zile, dar iată că în cazul fraților Tate, după 24 de ore, s-a produs inevitabilul. Oare Andrew știa că bolidul de 3 milioane de euro pe care abia și l-a achiziționat nu vine la pachet și cu străzile? Nu de alta, dar după ce se pare că a blocat circulația prin Capitală și a lăsat Koenigsseg-ul pe unde a apucat, a fost ridicat cu platforma. CANCAN.RO are imaginile, care sunt de neratat!

Frații Tate au revenit în România și au părut puși pe fapte mari. Încă de la sosire au șocat pe toată lumea, pentru că au ales să-și facă apariția într-un mod impresionant. Nu au zburat oricum, ca niște oameni de rând, ci s-au aruncat la o aroganță de 185.000 de euro, pentru că atât i-a costat zborul cu avionul privat din SUA.

Iar aroganțele nu s-au încheiat aici. Cum au poposit din nou pe meleaguri românești, cum și-au etalat bolizii de milioane de euro. Da, cei doi au colecții impresionante de mașini, știm prea bine. Dar nimeni nu se aștepta ca Andrew Tate să defileze pe Calea Victoriei cu o “rachetă” de 3 milioane de euro.

Noul bolid al lui Andrew Tate, ridicat cu platforma

Noua achiziție a controversatului afacerist a putut fi admirată ieri, prin Piața Constituției, acolo unde Andrew și Tristan și-au aliniat bijuteriile pe patru roți. Așa cum era de așteptat, toți ochii au fost ațintiți asupra Koenigsegg-ului Jesko, într-o nuanță aparte, mai exact Tiffany blue. Probabil că i-a fost “deocheată” mașina, deoarece nici nu a apucat să facă prea multe ture prin București, că bolidul i-a fost ridicat cu platforma. Aparent, ar fi parcat într-un loc nepermis, de aceea a tras “ponoasele”.

Vă reamintim că fratele lui Andrew, Tristan, a făcut și primele declarații la sosirea în România, spunând că vrea demonstreze tuturor că oamenii nevinovați nu fug.

„Suntem în România, așa cum am promis, pentru că oamenii nevinovați nu fug. După lucrurile prin care am trecut merităm deplin să se vadă că nu am făcut nimic greșit (n.r. ilegal), că nu ar fi trebuit să fim judecați sau să stăm la închisoare și să fim denigrați. Cine crede (n.r. în aceste acuzații) are un IQ destul de mic”, spunea Andrew Tate.

