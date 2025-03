Fraţii Tate nu au pierdut deloc timpul! Tristan și Andrew, ieşire memorabilă în buricul Capitalei! Şi-au făcut fenta în stil mare la volanul bolizilor de milioane de €

Nici nu s-au întors bine în România, că au stârnit din nou valuri de reacții! Frații Tate și-au făcut fenta prin Piața Constituției, în stil mare, iar CANCAN.RO are imagini de senzație! Bolizii aliniați au atras privirile tuturor, iar trecătorii, entuziasmați peste măsură, au făcut poze cu Tristan și Andrew Tate. Cei doi milionari au aterizat vineri noaptea pe Aeroportul Internațional Henri Coandă și se pare că sunt puși pe fapte mari.

Andrew și Tristan Tate și-au făcut apariția în România în stil mare, atunci când au aterizat din SUA cu un private jet, mai exact un Gulfstream G650ER, operat de Qatar Executive. Dacă sunteți curioși cât a costat zborul, vă puteți închipui că suma nu a fost deloc una modestă. Nici mai mult, nici mai puțin de 185.000 de euro au “spart” cei doi frați, pentru ca sosirea lor să fie cu adevărat memorabilă.

Acum, după ce au revenit pe plaiuri mioritice, aroganțele continuă. Și ce aroganțe! Andrew Tate le-a dat tuturor fatala cu noua sa bijuterie pe patru roți, despre care vă vom da imediat detalii. Nici Tristan nu s-a lăsat mai prejos, cu un Lamborghini Huracan de 300.000 de euro, cu toate că privirile erau ațintite, ce-i drept, pe bolidul fratelui său.

Andrew și Tristan Tate, aroganțe în Piața Constituției

După ce au dat câteva ture pe Calea Victoriei, cei doi frați s-au retras în Piața Constituției, acolo unde i-au lăsat pe toți cu gurile căscate! Pe bună dreptate, pentru că Andrew și-a etalat noua achiziție, un Koenigsegg Jesko, în valoare de 3 milioane de euro. Da, ați citit bine! Bolidul fabricat în anul 2024 are și o culoare specială, Tiffany blue, iar afaceristul a adăugat autoturismul la colecția sa, deja impresionată.

Printre mașinile sale de lux se numără un Bugatti Chiron Pur Sport, un Rimac Nevera, mai multe McLarens, Aston Martin și Ferrari. Cei doi milionari controversați nu au epatat neapărat cu ținutele lor, nici nu era nevoie de altfel, cu asemenea “accesorii” pe patru roți. Tristan și-a făcut apariția într-o pereche de pantaloni cargo gri, o bluză bleumarin și ghete. Fratele său, Andrew, a purtat o pereche de jeansi, pantofi sport Chanel și o jachetă lejeră. Au râs, au zâmbit, au tras din trabucuri și au stat și la poze, ori de câte ori trecătorii voiau să imortalizeze momentul.

Primele declarații ale lui Andrew Tate după întoarcerea în România

Andrew Tate a făcut și primele declarații și a menționat că a revenit alături de fratele său în România, așa cum au promis, de altfel.

„Suntem în România, așa cum am promis, pentru că oamenii nevinovați nu fug. După lucrurile prin care am trecut merităm deplin să se vadă că nu am făcut nimic greșit (n.r. ilegal), că nu ar fi trebuit să fim judecați sau să stăm la închisoare și să fim denigrați. Cine crede (n.r. în aceste acuzații) are un IQ destul de mic.

Se vede că oamenii în România nu mai au încredere în instituții. Vrem să restabilim această încredere. Revenind acasă, ca cetățeni americani, vrem să ne prezentăm în fața instanței să ne dovedim nevinovăția. Este o investigație. Orice persoană de pe planetă poate fi investigată oricând. Nu am făcut nimic rău, așa că nu mă tem de nimic”, este declarația dată presei de Andrew Tate.

