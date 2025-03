Frații Tate s-au întors ”războinici” în România: ”Nu ne temem”

Frații Tate s-au întors în România! Vă prezentăm primele declarați făcute de Andrew Tate după aterizare, dar și primele imagini surprinse cu frații milionari! Zborul a durat 12 ore și a constat 185.000 de dolari.

Frații Andrew și Tristan Tate s-au întors în România cu stil! Cei doi milionari controversați au aterizat pe Aeroportul Internațional Henri Coandă, în noaptea de vineri spre sâmbătă, în jurul orei 1:00 a.m., venind direct din SUA cu un avion privat de lux, un Gulfstream G650ER operat de Qatar Executive. Zborul de 12 ore a constat nu mai puțin de 185.000 de dolari, sumă care i-a făcut să își verse frustrarea pe rețeaua X.

La scurt timp după aterizare, Andrew Tate a făcut primele declarații! Milionarul a subliniat că au revenit în România, așa cum au promis, pentru a demonstra că „oamenii nevinovați nu fug”.

„Suntem în România, așa cum am promis, pentru că oamenii nevinovați nu fug. După lucrurile prin care am trecut merităm deplin să se vadă că nu am făcut nimic greșit (n.r. ilegal), că nu ar fi trebuit să fim judecați sau să stăm la închisoare și să fim denigrați. Cine crede (n.r. în aceste acuzații) are un IQ destul de mic. Se vede că oamenii în România nu mai au încredere în instituții. Vrem să restabilim această încredere. Revenind acasă, ca cetățeni americani, vrem să ne prezentăm în fața instanței să ne dovedim nevinovăția. Este o investigație. Orice persoană de pe planetă poate fi investigată oricând. Nu am făcut nimic rău, așa că nu mă tem de nimic”, este declarația dată presei de Andrew Tate.