Otilia Bilionera face nuntă dublă! Artista a început deja pregătirile pentru marele eveniment: „Va fi anul acesta”

În urmă cu doar câteva zile, Otilia a fost cerută în căsătorie de către iubitul turc și a primit inelul de logodnă. Însă, artista nu pierde timpul și spune că nunta o să aibă loc anul acesta și deja pregătirile au început. Mai mult, cel mai probabil, cântăreața o să facă o nuntă dublă, mai întâi în Turcia, iar apoi în România.

De mai bine de un an, Otilia trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de iubitul turc. Între cei doi există o diferență de vârstă de șapte ani, însă aceasta este insesizabilă spune artista, pentru că partenerul ei este cât se poate de matur la cei 24 de ani ai săi. Cum cererea în căsătorie a fost făcut, acum Otilia se pregătește intens de nuntă.

Otilia, nuntă în două țări

Otilia a primit inelul de logodnă în urmă cu trei zile, însă cei doi nu vor să mai piardă timpul, așa că nunta va avea loc în acest an. Cum familia și prietenii mirelui se află în Turcia, iar cei ai miresei în România, cei doi se gândesc să facă nunta de două ori, în așa fel încât toată lumea să poată participa la eveniment.

Deși încă nu a găsit locațiile și nu s-a gândit nici la rochia de mireasă, Otilia spune că până la nuntă nu va mai trece mult timp. Însă, artista își dorește că totul să se întâmple în mare secret. Cântăreața a mărturisit că vrea să țină totul departe de ochii curioșilor, iar abia după ce nunta va avea loc o să dea vestea și publicului larg.

„Este foarte carismatic, are o atitudine de bărbat, ceva special care mi-a atras atenţia încă de când l-am văzut. Şi e foarte relaxat. Eu sunt foarte stresată, iar el este cel mai relaxat om pe care l-am cunoscut vreodată.

Iar în ceea ce mă privește, în afară de aspectul fizic care nu este atât de important pentru el, a zis că cel mai mult şi mai mult iubeşte la mine sufletul meu. O să facem nunta şi apoi dau de veste. Când vrei să faci un lucru important în viaţă, ce ţine de viaţa personală în special, cel mai bine este să nu îl divulgi.

Mie niciodată nu mi s-au concretizat planurile aşa cum am vrut. E mai bine să le fac, să nu spun nimănui şi abia apoi să dau de veste. În mod sigur nunta va fi anul acesta. Încă nu ştiu locaţia. Nici la rochie nu m-am gândit, astea sunt ultimele detalii. Eu am foarte mulţi prieteni în Turcia, oameni cu care am lucrat de-a lungul timpului, colaboratori, dar la fel de mulţi am şi în România. Aşa că am putea face nunta atât în Turcia, cât şi în România”, a declarat Otilia, potrivit fanatik.ro.

