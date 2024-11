Andreea Marin, despre nașterea prin cezariană a fiicei sale: „Am un copil minunat, dar nu m-am gândit că... îi rup firul divin!”

Andreea Marin, una dintre cele mai cunoscute personalități din România, a intrat în atenția publicului cu o reacție tranșantă la declarațiile lui Călin Georgescu, care a descris nașterea prin cezariană ca fiind „o tragedie” și o ruptură de „firul divin”. Vedeta a abordat subiectul cu o notă personală, amintind că a ales această procedură la recomandarea medicilor, din motive medicale ce vizau sănătatea sa și a copilului său.

Ascensiunea lui Călin Georgescu pe scena politică a surprins pe mulți, stârnind curiozitatea publicului cu privire la omul care ar putea aspira la funcția de președinte al țării. Supranumit „candidatul surpriză”, acesta și-a construit o bază de susținători prin discursuri centrate pe spiritualitate și credință. Totuși, unele dintre declarațiile sale recente, inclusiv cele despre femeile care aleg să nască prin cezariană, au generat controverse intense, devenind subiect de dezbatere în spațiul public. Un interviu recent, în care Georgescu a calificat nașterea prin cezariană drept o „tragedie” ce rupe „firul divin”, a devenit rapid viral, tulburând opinia publică.

Într-un mesaj amplu publicat pe rețelele sociale, Andreea Marin a evidențiat importanța alegerii informate și a înțelegerii contextului medical, subliniind că fiecare decizie legată de naștere ar trebui să fie luată cu responsabilitate și în consultare cu specialiștii. Fosta prezentatoare a atras atenția asupra faptului că procedura cezariană este adesea criticată fără a ține cont de circumstanțele unice ale fiecărei femei.

Mai mult decât atât, Andreea Marin a adus în discuție o perspectivă echilibrată asupra credinței, sugerând că spiritualitatea nu ar trebui utilizată ca mijloc de a impune opinii personale asupra altora. Aceasta a criticat indirect tendința unor figuri publice de a-și folosi convingerile religioase pentru a influența deciziile altor persoane, inclusiv în chestiuni legate de sănătate sau viața personală.

„Mare păcat a făcut și mama, mare prostie am făcut și eu. Din considerente ce ne puneau în pericol sănătatea, amândouă am născut astfel, a fost alegerea medicilor, acceptată de noi. Dar nu a existat un posibil viitor președinte de țară care să ne ‘lumineze’ pe atunci! Am un copil, zic eu, minunat, dar nu m-am gândit că … îi rup firul divin! Foarte interesant este faptul că, deși din mamă în fiică avem o relație foarte strânsă cu cerul, probabil e doar în închipuirea noastră, întrucât nu o pomenim prea des. În familia noastră, credința nu se strigă bătând cu pumnul în piept, cerșind aprecierea celor din jur pentru asta. Probabil că e greșit. Ce șanse am ratat! Omul cât trăiește învață. Să ne ferească cine o mai putea de alegerile altora!

Și cred cu tărie că fiecare are datoria să se informeze înainte de a pune ștampila acolo. Pentru că influențează nu doar viața sa, ci poate deveni responsabil și pentru destinul unei țări. Nu sunt vorbe mari, iar prezentul confirmă posibilitatea ca drumul nostru, ca popor, să fie schimbat radical de voturile acordate”, a spus Andreea Marin pe Instagram.