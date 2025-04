Ispita Radu de la Insula Iubirii dă tot din casă! Când a vorbit ultima dată cu Daiana: ”Poate s-a căsătorit și ea cum a făcut fosta mea!” Nu mai apare-n sezonul nouă, dar luptă pentru un scop nobil!

Ispita Radu Stoicescu de la Insula Iubirii vorbește despre modul în care i s-a schimbat viața după participarea în cadrul emisiunii de la Antena 1. Din păcate pentru fanele acestuia, polițistul nu a participat și la sezonul nouă, așa că acum îl pot vedea doar în mediul online, acolo unde, mai nou, acționează pentru o cauză nobilă. Pentru CANCAN.RO, tânărul explică tot contextul și spune când a vorbit ultima oară cu Daiana, iubita lui Rareș.

Radu Stoicescu a fost una dintre ispitele sezonului opt de la Insula Iubirii, însă, anul acesta, concurentul a decis să rămână acasă, departe de Thailanda și de lumina reflectoarelor. Așadar, nu îl vom revedea în sezonul care se va difuza vara aceasta, ci îl putem urmări doar în mediul online. Pentru CANCAN.RO, tânărul polițist spune cum i s-a schimbat traseul după ce a participat la show-ul Antenei 1, dar și când a discutat ultima oară cu Daiana, concurenta de care a fost cel mai apropiat în Asia.

”Viața mea a întâlnit multe experiențe de când s-a încheiat proiectul Insula Iubirii, au apărut prezențe, au dispărut, mă bucur ca am știut cum să mă echilibrez și să-mi gestionez timpul și mintea ca să nu mă abat de la propriile țeluri.

Am rămas la fel, am ieșit din lumina media ca să mă liniștesc, dar nu pot, cu asemenea concursuri și când Dumnezeu îți dă oportunitatea să faci bine în jurul tău. Nu mi vine să cred ca, după atâta timp, am reapărut pe TikTok și lumea încă mă întreabă de Daiana, probabil le-a plăcut ideea de eu și ea. Dar în realitate nu mai cunosc nimic, poate s-a căsătorit și ea cum a făcut fosta mea. Nu am mai vorbit cu Daiana din septembrie”, a spus Radu de la Insula Iubirii.

Radu luptă pentru un scop nobil

Acum, Radu este în căutare de cât mai multe voturi, deoarece luptă pentru un scop nobil: animalele bolnave aflate în adăpost. După cum știm deja, fosta ispita iubește enorm necuvântătoarele și are doi câini de care are mare grijă. Așadar, acum a decis să le ajute și pe cele mai puțin norocoase.

”M-am înscris în acest concurs online, pentru că am găsit oportunitatea ca vocile acestor suflete care nu pot cere ajutorul să fie ascultate. Am hotărât să fie vorba de un cadru organizat, niște oameni cu suflet cald, iubitori de animale, care să creeze dintr un adăpost o casă permanentă sau temporară, depinde de norocul câinilor ce sunt adoptați. Am intrat în competiție de la bun început cu gândul de a dona o parte din premiu, eu am adoptat unul dintre câinii mei dintr-un adăpost, știu ce am văzut și îmi doresc să ajut cum pot. Concursul se bazează pe voturile pe care le primesc în online.

Am văzut că, mai nou, competiția mea vrea să-și satisfacă egoismul de a agonisi prin promisiuni fake către comunitatea lor sau chiar prin imploratul pentru voturi în vederea satisfacerii propriului interes, sper să și aducă aminte ca în momentul în care se așază la masă, mănâncă tot cu o gură. Eu intenționez să hrănesc mai multe guri, toată campania mea este concretă, o colaborare scrisă cu cei de la Adăpostul Speranța, verba volant, scripta manent”, a explicat ispita sezonului opt.

