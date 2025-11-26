Acasă » Știri » Oana Moșneagu, despre problema de sănătate de care nu poate scăpa de ani: „Zero rezultate”

Oana Moșneagu, despre problema de sănătate de care nu poate scăpa de ani: „Zero rezultate"

26/11/2025
Oana Moșneagu, despre problema de sănătate de care nu poate scăpa de ani: „Zero rezultate"
Ce probleme de sănătate are Oana Moșneagu

Oan Moșneagu se confruntă cu o problemă de sănătate de care nu reușește să scape de ani. Actrița a călcat pragul multor medici pentru a găsi un diagnostic, dar nimeni nu i-a spus nimic concret. Află toate detaliile în articol!

Oana Moșneagu este o actriță cunoscută și iubită de români. Cu toate că și-a obișnuit publicul cu discreția în ceea ce privește viața ei personală, actrița s-a decis să vorbească recent despre o problemă care o macină de multă vreme.

Oana Moșneagu, despre problemele de sănătate

Oana a mărturisit că are dureri mari de spate, dar medicii nu i-au oferit un diagnostic concret. După mai multe analize, ședințe de kinetoterapie și fizioterapie,  soția lui Vlad Gherman nu a reușit să scape de dureri. Cu toate că nu a primit vreun diagnostic grav și a pus întotdeauna în practică sfaturile medicilor, Oana Moșneagu a mărturisit că durerile nu se opresc.

„Nu m-au ajutat mobilizările, infiltrațiilor, kineto, fizioterapia, la mine zero rezultate. Am făcut RMN, nu am vreo hernie, nu am nimic care să indice vreo afecțiune foarte gravă. Am niște începuturi de hernii, se numesc protuzii, dar mare parte din populație le are, mai ales la 30 și ceva de ani. N-am nimic atât de grav care să motiveze intensitatea durerilor pe care eu le-am am. Nu știu dacă am întâlnit oamenii nepotriviți sau este un alt motiv. Mi s-a spus, la un moment dat, că aș somatiza pe fond de stres și că de asta am aceste contracturi musculare atât de puternice”, a spus Oana Moșneagu, pe Instagram.

Actrița a mărturisit și că sportul o ajută, așa că a ales să facă mișcare. Oana Moșneagu se confruntă cu aceste dureri de ani de zile, în fiecare zi.

„Am ales să fac mișcare, pentru că dacă nu fac mișcare, mă doare spatele. Și dacă fac mișcare, mă doare spatele. Și dacă fac și sunt activă, am impresia că durerile sunt mai micuțe. Nu scap de ele, n-am mai scăpat de durerea mea de lombară de ani de zile. Nu știu cum e să te trezești și să nu mă doară spatele sau să nu mă doară pe parcursul zilei”, a mai spus actrița.

