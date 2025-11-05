Acasă » Știri » Vlad Gherman a slăbit 16 kg! Cum arată plin de mușchi: „A fost un proces care a început foarte greu”

Vlad Gherman a slăbit 16 kg! Cum arată plin de mușchi: „A fost un proces care a început foarte greu”

De: Mirela Loșniță 05/11/2025 | 16:56
Vlad Gherman a slăbit 16 kg! Cum arată plin de mușchi: „A fost un proces care a început foarte greu”
Vlad Gherman este unul dintre cei mai apreciați și carismatici actori ai tinerei generații. Acesta a vorbit recent despre una dintre cele mai importante transformări din viața sa – o schimbare radicală atât fizic, cât și pe plan emoțional. Vlad Gherman a reușit să piardă 16 kilograme și a vorbit despre cum a ajuns la această performanță remarcabilă.

Vlad Gherman se bucură de o carieră de succes în lumea actoriei, iar în viața personală trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de soția sa, Oana Moșneagu. Cei doi formează unul dintre cele mai frumoase și solide cupluri din lumea mondenă. Atât Vlad, cât și Oana sunt foarte activi în mediul online, unde își inspiră urmăritorii prin conținut autentic și de calitate.

Vlad Gherman a slăbit 16 kg

Vlad Gherman a mărturisit că, în urmă cu un an de zile, a hotărât să aibă parte de o transformare radicală. Acesta a renunțat la consumul de zahăr, la mâncărurile procesate și a adoptat un stil de viață sănătos, dar și o activitate fizică intensă. Actorul a reușit să slăbească considerabil, ajungând de la 87 de kilograme la 71 de kilograme.

„Acum un an am pus un pariu cu mine. A fost o ambiție de-a mea să mă apuc de mișcare și de regim. Mă rog… ambiție și foarte mult timp liber! Ideea e că, după un an, pot spune că rezultatele se simt și se văd. Am slăbit de la 87 la 71 de kilograme, am mâncat echilibrat, am făcut, cât am putut de des, acei 10.000 de pași despre care toată lumea vorbește, am renunțat treptat la zahăr, am tăiat fast-food-ul și l-am păstrat doar ca o mâncare de ocazie (ca să nu o iau razna). A fost un proces care a început foarte greu, dar, pe parcurs, a devenit o rutină. O rutină sănătoasă, pe care vreau să o păstrez cât mai mult posibil!”, a povestit acesta, pe Instagram.

Mai mult decât atât, actorul a povestit și despre începutul relației cu Oana Moșneagu, cea care între timp i-a devenit și soție.

„Umblând prin poze, am găsit chiar prima poză pe care i-am făcut-o Oanei (cea în care are floricele în păr). Urmată de ea, am găsit o serie de poze care descriu începutul relației noastre. Am zâmbit când le-am văzut și zâmbesc și acum, când scriu textul acesta. Eram doi adulți care și-au dat o șansă!
Nu, deodată nu s-a întâmplat magia iubirii și nu ne-am pus sufletul pe tavă. A fost vorba de o muncă susținută. Eram doi adulți care învățau să iubească din nou, să aibă încredere în omul din fața lor, să nu promită în lună și-n stele și, cel mai important, să pornească pe drumul acesta cu pași mici, nu alergând”, a povestit Vlad Gherman, în mediul online.

