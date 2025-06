Ce și-au dorit Adela Popescu și Smiley în ziua cea mare! Dezvăluiri fabuloase din culisele nunților de celebrități: tort care coboară din tavan, balerini rupți și…

Ivona Nenu este specialist în comunicare, iar de 10 ani și-a adăugat în portofoliu zeci de nunți și botezuri organizate ca în povești atât pentru vip-uri autohtone, cât și pentru oameni obișnuiți. De la bucuria și impulsul de a ajuta un cuplu de miri să transforme în realitate nunta din vis, Ivo și-a transformat această pasiune într-o a doua meserie. Adela Popescu și Radu Vâlcan i-au lansat provocarea de a le fi alături în ziua cea mare, iar nunta lor a rămas un reper pentru mulți miri care continuă să facă referire și astăzi la ea. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, Ivona Nenu ne-a povestit despre doleanțele protagoniștilor, dar și măsurile luate de ea pentru ca nici măcar vremea să nu strice distracția.

Ivona Nenu a celebrat, zilele trecute, la un local din Buftea 10 ani de când este părtașă la fericirea zecilor de cupluri care s-au căsătorit și cu care, în urma colaborării, a legat prietenii trainice.

Ivona Nenu: “Nici la nunta mea n-am avut emoțiile astea”

CANCAN.RO: La mulți ani! Cum te simți în seara asta? Dublu eveniment: ziua ta și 10 ani de…

Ivona Nenu: Wedding planning! Și 40 de ani în avans. Și fericită, compleșită, cu cele mai mari emoții pe care le-am avut vreodată. Nici la nunta mea n-am avut emoțiile astea, nici la niciun eveniment din ăștia 10 ani. Sunt fericită, recunoscătoare pentru toți oamenii care au venit în seara asta aici. Sunt miri pe care i-am avut în anii aceștia și alături de care am rămas în relații foarte bune, prietenii mei, am avut un cuplu care a zburat azi noapte din Dubai.

CANCAN.RO: Cum a început acest proiect? Înțeleg că nunta Adelei a fost startul pentru tine.

Ivona Nenu: Mi-am ajutat multe prietene să facă nunți până la nunta Adelei, însă atunci când Adela a venit și a zis: “Ivoneluț, hai să facem asta!” pentru mine a fost o provocare extraordinară și m-a responsabilitat enorm. În 2015, nunta Adelei în pădure a fost ca în povești: trei zile și trei nopți.

Mi-aduc aminte și acum cum am stat vineri seara cu ea și cum a stat ea și a scris în cărțile pe care le-a luat drept mărturii pentru invitații ei. Și am stat cu ea și cu Radu și scriau frumos, dedicație cu dedicație, pe fiecare carte pe care aveau să o dăurească la nuntă a doua zi. Și a fost totul extraordinar. A fost o nuntă ca în povești, de care, să știi că foarte multe mirese mă întreabă și acum. Și mă întreabă că vor să aibă o nuntă ca Adela. Și atunci, este minunat.

Ivona Nenu, back-up de umbrele transparente pentru nunta lui Smiley

CANCAN.RO: Vreau să vorbim și despre nunta lui Smiley. La el, care a fost dorința?

Ivona Nenu: La el a fost mai mult o temere a mea să nu ne plouă. Și atunci am sunat la Meteo de circa 5,5 sute de ori pe zi, până aproape că mi-au dat block oamenii. M-am uitat pe toate aplicațiile. Am cumpărat umbrele să le avem, transparente, să fie frumoase, elegante, să se asorteze. Din fericire, am avut foarte puțin moment de ploaie, însă a fost totul perfect.

Le-am avut acolo, am avut un backup. Ăsta este cel mai important lucru pe care îl spun tuturor mirilor: să aveți un backup de vreme rea și un backup în cazul în care ceva nu iese bine: întârzie fotograful, întârzie videograful. În primul rând, o mobilizare la cap și nu ne facem griji, nu ne stricăm ziua din niciun punct de vedere.

Ivona Nenu: “O nuntă exotică a avut Adelina, cu un tort care a coborât din tavan”

CANCAN.RO: O altă nuntă de poveste a fost cea a Adelinei Pestrițu.

Ivona Nenu: O nuntă exotică a avut Adelina, cu un tort care a coborât din tavan, cu balerine care au dansat la dansul mirilor. Am avut 6 pagini de desfășurător, am avut 4 zile de montaj, 30 de persoane care au montat pentru decorul de la nunta ei și totul a ieșit ca la carte la virgula. Elena Gheorghe, îmi amintesc și acum, a venit de la o altă nuntă din țară, a călătorit 4 ore și a ajuns la ora la care ne-a zis. Totul a mers ca uns pe desfășurător și a ieșit o nuntă ca în povești. Și nunta Adelinei și botezul lui Zeny.

Ivona Nenu despre botezul lui Namiko: “La ei în curte am organizat cot la cot cu Andreea”

CANCAN.RO: Te-ai ocupat și de botezul lui Namiko, fetița soților Ibacka.

Ivona Nenu: Da, a venit și acum Andreea și m-am bucurat foarte tare să o văd. Andreea este o leoaică de-a mea și ne știm de mici și am crescut amândouă și, cum zicea și ea mai devreme, am fost alături una de cealaltă la momentele importante din viața noastră. Botezul lui Namiko a fost unul dintre ele și, ce să zic, la ei în curte am organizat cot la cot cu Andreea. Îmi aduc aminte și acum cum era îmbrăcată.

Îmi aduc aminte tot, la virgulă. Sunt momente extraordinare care te încarcă și te formează și îți aduc prietenii – cel mai important în viață. Cel mai important: prieteniile câștigate în urma unor colaborări.

Ivona Nenu: “Am dansat pe hore și pe sârbe cu Oana de ne-am rupt balerinii”

CANCAN.RO: Le-ai fost alături și lui Vlad Gherman și Oanei Moșneagu. La ei care au fost cerințele?

Ivona Nenu: La ei a fost Visul unei nopți de vară și ne-a ieșit extraordinar și ne-am promis că undeva aproape de tort o să dăm noroc cu un amaretto, ceea ce am și făcut. Am dansat pe hore și pe sârbe cu Oana de ne-am rupt balerinii. Așa că și de acolo avem amintiri până la 6.00 dimineața. Am programat și cu ei pas cu pas toate cele. Am potrivit culori împreună cu Nicu. Am făcut acolo un decor extraordinar la Orangerie. O nuntă superbă. Au făcut și ei un an, chiar acum câteva zile. Așa că, Doamne ajută să fim sănătoși și la cât mai multe nunți mai departe!

Ivona Nenu: “Un wedding planner te scapă de griji pentru ziua cea mare”

CANCAN.RO: În închiere vreau să-mi spui care sunt ingredientele unei nunți perfecte în 2025.

Ivona Nenu: Păi să faci desfășurătorul bine și din timp ca să nu te ia grijile, că dacă te ia stresul că ai întârziat, atunci începe panica și nu vrem să fim panicați.

Pentru asta un wedding planner este întotdeauna acolo să vină cu ajutor și cu sprijin, să dea sfaturi, să explice, să facă lumină în primul rând. Pentru că după cererea în căsătorie vin foarte multe întrebări. Începe să se întindă lista, ce facem cu lista, unde facem, locația, câți oameni chemăm, ce meniu alegem, ce formație, ce DJ. Sunt foarte multe întrebări care se adună și un wedding planner vine să facă lumină și acesta te scapă de griji pentru ziua cea mare.

Citește și: Ce răspuns a primit Adelina Pestrițu atunci când și-a întrebat fetița dacă vrea un frățior sau o surioară! La ce nu are interzis nicio secundă

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.