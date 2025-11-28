Scene de groază într-un parc! Un cuplu a fost atacat în timpul unei întâlniri romantice

Scene de groază s-au derulat în Italia, acolo unde un tânăr de 24 de ani a fost ținut la pământ și forțat să privească cum mai mulți migranți marocani i-au abuzat logodnica, potrivit poliției din Roma.

Cuplul parcase într-un colț liniștit al parcului Tor Tre Teste, din partea de est a capitalei Italiei, pentru intimitate, cu câteva minute înainte de a fi înconjurați de grupul care le-a atacat vehiculul, scrie Daily Mail.

Poliția a declarat că atacatorii au spart geamul și l-au scos mai întâi pe bărbat din mașină, înainte de a o scoate pe femeie cu forța afară în timp ce aceasta încerca să se acopere cu o haină. Tânărul le-a spus polițiștilor că a fost imobilizat de doi dintre atacatori în timp ce logodnica sa era târâtă de aceștia în apropiere.

În timp ce aceasta era agresată, el a țipat după ajutor, i-a implorat pe atacatori să se oprească și chiar a amenințat că se va răzbuna, dar nu a reușit să se elibereze și să își ajute iubita. După atac, toți cei trei făptași au fugit de la locul faptei. Cuplul, ambii italieni, a contactat apoi Poliția pentru a depune plângere.

Potrivit autorităților, cei doi italieni au ajuns la Poliție îngroziți și confuzi. Polițiștii au adăugat, de asemenea, că este posibil să fi fost implicați până la cinci atacatori. Trei marocani au fost reținuți în acest caz sub acuzația de viol în grup și jaf. Atacul a avut loc pe 25 octombrie. Doi dintre suspecți au fost reținuți câteva zile mai târziu la Roma, iar un al treilea a fost prins acum câteva zile la Verona. Autoritățile au ținut secretă operațiunea până acum, pentru a putea investiga în liniște cazul.

Autoritățile din Italia continuă ancheta

Doi au fost găsiți de ofițerii unității Brigăzii Zburătoare din Roma și reținuți la doar câteva zile după atacul din 25 octombrie, iar un al treilea a fost ridicat în Verona acum câteva zile.

Ancheta a declarat că arestările au fost ținute secrete în timp ce au continuat să adune probe.

Amprentele găsite pe geamul spart al mașinii se potrivesc cu cele ale bărbaților arestați, potrivit anchetatorilor. Ofițerii au mai spus că atacul a început ca un jaf, deoarece bunurile cuplului au fost furate în timpul agresiunii. Polițiștii susțin că atacatorii sunt traficanți de droguri cunoscuți autorităților.

În noiembrie anul trecut, prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni, a făcut legătura între migranți, în special cei fără acte, și creșterea violenței sexuale și a violurilor în țară. Înainte de a fi aleasă, ea a postat un videoclip cu o femeie violată de un migrant pe un trotuar din Piacenza.

Cazurile recente de viol în grup care implică imigranți au dus la proteste publice împotriva migrației ilegale și a violenței împotriva femeilor.

