Cine profită de noua tragedie din familia Kennedy. Acuzații grave după moartea nepoatei lui JFK

Producătorul Ryan Murphy a fost numit „insensibil” pentru că nu și-a amânat noua dramă bazată pe familia Kennedy în urma morții Tatianei Schlossberg, nepoata fostului președinte John F. Kennedy.

Totul vine la doar câteva zile după moartea Tatianei, la doar 35 de ani, din cauza unei forme agresive de leucemie, amintește Page Six.

Producția „American Love Story”, care se concentrează pe căsătoria lui John F. Kennedy Jr. și a soției sale, Carolyn Bessette Kennedy, dar și pe fiica lor, Caroline Kennedy, mama Tatianei, urmează să debuteze luna viitoare, la doar câteva săptămâni după decesul nepoatei lui JFK.

O sursă apropiată familiei Kennedy a declarat pentru Page Six că perspectiva ca difuzarea într-un astfel de moment a filmului despre Caroline Kennedy, mama Tatianei și singura soră a lui JFK Jr., este „insensibilă… acesta este un moment foarte trist pentru Caroline și pentru toți membrii familiei în acest moment”.

Producătorul, criticat și anterior de familie

Unii membri ai familiei „au presupus că serialul va fi amânat, dar nu s-a menționat nimic în acest sens”, a declarat sursa, adăugând că mama Tatianei, Caroline, în vârstă de 68 de ani, este mult prea demnă ca să se gândească măcar să-i abordeze pe producători.

Fratele Tatianei, Jack Schlossberg, este unul dintre cei mai mari critici ai proiectului și l-a criticat anterior pe Murphy pentru că a creat serialul despre regretatul său unchi fără a consulta familia Kennedy.

„Pentru cei care se întreabă dacă familia sa a fost vreodată consultată sau are vreo legătură cu noile producții realizate despre el, răspunsul este nu. Ca fapt divers, cred că admirația pentru unchiul meu John este mare. Ceea ce nu cred că este mare este să profiti de ea într-un mod grotesc”, a postat pe Instagram în iunie Schlossberg, care candidează pentru un loc în Camera Reprezentanților.

Murphy a cumpărat drepturile asupra cărții lui Elizabeth Beller, „Once Upon a Time: The Captivating Life of Carolyn Bessette-Kennedy”, pentru a o folosi ca sursă pentru emisiune. Schlossberg l-a criticat, de asemenea, pe Murphy pentru că nu a pus deoparte profiturile din emisiune pentru Biblioteca Kennedy. JFK Jr. și soția sa au murit într-un accident de avion în iulie 1999, alături de sora lui Carolyn, Lauren Bessette.

Tatiana Schlossberg a murit la finalul lunii trecute

Tatiana Schlossberg, nepoata fostului președinte american John F. Kennedy, a murit pe 30 decembrie 2025, la vârsta de 35 de ani. Familia ei a anunțat moartea într-o postare pe rețelele de socializare distribuită de Fundația Bibliotecii John F. Kennedy.

În noiembrie, Schlossberg, jurnalistă specializată în probleme climatice, a anunțat a fost diagnosticată cu o leucemie agresivă. Într-un editorial, ea a declarat că i s-a dat mai puțin de un an de trăit.

Schlossberg a fost fiica designerului Edwin Schlossberg și a diplomatei Caroline Kennedy, fiica fostului președinte american.

Schimb acid de replici

După ce Schlossberg și-a exprimat nemulțumirile pe rețelele de socializare, Murphy a răspuns în cadrul podcastului „This Is Gavin Newsom” că „i s-a părut o alegere ciudată să fii supărat pe o rudă pe care chiar nu ți-o amintești”.

Schlossberg, care avea 6 ani când a murit unchiul său, a replicat: „Cele mai vechi amintiri ale mele sunt cu John care mă numea Jackolantern și «nudistul», luându-mă de la școală, Pontiac-ul lui decapotabil. Îmi amintesc că am fost purtătorul inelului la nunta lui și ziua în care a murit. Îmi amintesc cum Wyclef a cântat la înmormântarea lui.”

De asemenea, el a susținut că Murphy „face milioane” din viața lui JFK Jr. fără a contribui „cu nimic la cauzele pe care le-a susținut sau la moștenirea pe care a lăsat-o”.

