Cine a fost Michael Reagan, fiul cel mare al lui Ronald Reagan. Analistul politic a murit la 80 de ani

Michael Reagan, fiul cel mare al fostului președinte al Statelor Unite Ronald Reagan și analist politic conservator, a murit la vârsta de 80 de ani.

Fundația Ronald Reagan a anunțat moartea sa într-o postare pe platforma de socializare X, marți, numindu-l pe acesta „un gardian neclintit al moștenirii tatălui său”, scrie huffpost.com.

„Michael Reagan a trăit o viață modelată de convingeri, scop și o devoțiune constantă față de idealurile președintelui Reagan”, a transmis fundația.

Cauza morții sale nu a fost comunicată. Reagan a fost colaborator la rețeaua de televiziune conservatoare Newsmax și era cunoscut pentru programul său radiofonic „The Michael Reagan Show”.

Cine a fost Michael Reagan

Reagan s-a născut în 1945, fiul lui Irene Flaugher, și a fost adoptat la doar câteva ore după naștere de Ronald Reagan și de soția sa de atunci, actrița Jane Wyman. Tânărul Reagan a călcat pe urmele părinților săi.

După ce a urmat cursurile Universității de Stat din Arizona și ale Colegiului Los Angeles Valley, Reagan a început să apară în viața publică, prin emisiuni de televiziune, inclusiv „Falcon Crest”, și a petrecut aproape două decenii ca gazdă a unei emisiuni radio conservatoare despre politică și cultură.

În două cărți autobiografice intitulate „On the Outside Looking in” și „Twice Adopted”, a vorbit, uneori, despre copilăria sa, pe care a descris-o ca fiind dificilă.

Reagan a scris și alte lucrări, inclusiv „Lecțiile pe care mi le-a predat tatăl meu”, publicată în 2016, în care detaliază lecțiile învățate ca fiu al lui Ronald Reagan.

De-a lungul vieții sale, Reagan a strâns bani și a lucrat pentru organizații caritabile, folosind cursele de ambarcațiuni cu motor ca mijloc de strângere de fonduri pentru Fundația de Cercetare a Diabetului Juvenil, Fundația pentru Fibroză Chistică și Fondul de Restaurare a Statuii Libertății. Reagan a făcut parte din consiliul consultativ al Fundației Mixed Roots, care se concentrează pe plasamentul familial și adopție în SUA și la nivel global.

Reagan a fost președinte al consiliului de administrație al Fundației John Douglas French Alzheimer timp de trei ani, contribuind la cercetarea bolii care a dus la decesul tatălui său, în 2004.

Fostul preşedinte, care a murit în 2004, a mai avut alţi patru copii: Ron Reagan, Patti Davis, Maureen Reagan (care a murit în 2001) şi Christine Reagan, care a murit în 1947 la scurt timp după naştere.

