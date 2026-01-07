Acasă » Știri » Știri externe » Cine a fost Michael Reagan, fiul cel mare al lui Ronald Reagan. Analistul politic a murit la 80 de ani

Cine a fost Michael Reagan, fiul cel mare al lui Ronald Reagan. Analistul politic a murit la 80 de ani

De: Daniel Matei 07/01/2026 | 16:23
Cine a fost Michael Reagan, fiul cel mare al lui Ronald Reagan. Analistul politic a murit la 80 de ani
Sursa foto: Facebook/The Ronald Reagan Presidential Foundation and Institute

Michael Reagan, fiul cel mare al fostului președinte al Statelor Unite Ronald Reagan și analist politic conservator, a murit la vârsta de 80 de ani.

Fundația Ronald Reagan a anunțat moartea sa într-o postare pe platforma de socializare X, marți, numindu-l pe acesta „un gardian neclintit al moștenirii tatălui său”, scrie huffpost.com.

„Michael Reagan a trăit o viață modelată de convingeri, scop și o devoțiune constantă față de idealurile președintelui Reagan”, a transmis fundația.

Cauza morții sale nu a fost comunicată. Reagan a fost colaborator la rețeaua de televiziune conservatoare Newsmax și era cunoscut pentru programul său radiofonic „The Michael Reagan Show”.

Cine a fost Michael Reagan

Reagan s-a născut în 1945, fiul lui Irene Flaugher, și a fost adoptat la doar câteva ore după naștere de Ronald Reagan și de soția sa de atunci, actrița Jane Wyman. Tânărul Reagan a călcat pe urmele părinților săi.

După ce a urmat cursurile Universității de Stat din Arizona și ale Colegiului Los Angeles Valley, Reagan a început să apară în viața publică, prin emisiuni de televiziune, inclusiv „Falcon Crest”, și a petrecut aproape două decenii ca gazdă a unei emisiuni radio conservatoare despre politică și cultură.

În două cărți autobiografice intitulate „On the Outside Looking in” și „Twice Adopted”, a vorbit, uneori, despre copilăria sa, pe care a descris-o ca fiind dificilă.

Reagan a scris și alte lucrări, inclusiv „Lecțiile pe care mi le-a predat tatăl meu”, publicată în 2016, în care detaliază lecțiile învățate ca fiu al lui Ronald Reagan.

De-a lungul vieții sale, Reagan a strâns bani și a lucrat pentru organizații caritabile, folosind cursele de ambarcațiuni cu motor ca mijloc de strângere de fonduri pentru Fundația de Cercetare a Diabetului Juvenil, Fundația pentru Fibroză Chistică și Fondul de Restaurare a Statuii Libertății. Reagan a făcut parte din consiliul consultativ al Fundației Mixed Roots, care se concentrează pe plasamentul familial și adopție în SUA și la nivel global.

Reagan a fost președinte al consiliului de administrație al Fundației John Douglas French Alzheimer timp de trei ani, contribuind la cercetarea bolii care a dus la decesul tatălui său, în 2004.

Fostul preşedinte, care a murit în 2004, a mai avut alţi patru copii: Ron Reagan, Patti Davis, Maureen Reagan (care a murit în 2001) şi Christine Reagan, care a murit în 1947 la scurt timp după naştere.

CITEȘTE ȘI:

Răsturnare de situație în divorțul anului 2025! Au pus reguli stricte de dragul copiilor: „Nu se vor vorbi de rău unul pe celălalt!”

Primarul din Crans-Montana recunoaște că autoritățile au fost neglijente. Localul care a luat foc nu mai fusese controlat de cinci ani

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Fiul lui Ronald Reagan a murit. Michael Reagan a fost adoptat de fostul președinte al Americii
Showbiz internațional
Fiul lui Ronald Reagan a murit. Michael Reagan a fost adoptat de fostul președinte al Americii
Noua Marilyn Monroe cucerește lumea: pictorial nud incendiar și bărbați celebri dispuși să facă orice pentru atenția ei!
Showbiz internațional
Noua Marilyn Monroe cucerește lumea: pictorial nud incendiar și bărbați celebri dispuși să facă orice pentru atenția ei!
Nicușor Dan, blocat de ninsoare în Franța! Amintiri din copilărie cu președintele României
Mediafax
Nicușor Dan, blocat de ninsoare în Franța! Amintiri din copilărie cu președintele României
Cum arată în interior casa DISTRUSĂ a Rodicăi Stănoiu de la Năvodari. A fost vandalizată în ultimul hal!
Gandul.ro
Cum arată în interior casa DISTRUSĂ a Rodicăi Stănoiu de la Năvodari. A...
Dan Petrescu, vizibil afectat de tratament! Primele imagini din 2026 arată cât a slăbit antrenorul
Prosport.ro
Dan Petrescu, vizibil afectat de tratament! Primele imagini din 2026 arată cât a...
Meseriile care nu pot fi înlocuite de AI. Ce are omul și nu va avea niciodată inteligența artificială
Adevarul
Meseriile care nu pot fi înlocuite de AI. Ce are omul și nu...
Ce răni au suferit Maduro şi soţia lui în timp ce încercau să fugă de forţele americane
Digi24
Ce răni au suferit Maduro şi soţia lui în timp ce încercau să...
Divorțul anului! Nicole Kidman se separă de Keith Urban: „Dificultăți conjugale și diferențe ireconciliabile”
Mediafax
Divorțul anului! Nicole Kidman se separă de Keith Urban: „Dificultăți conjugale și diferențe...
Parteneri
Stana Izbașa sfidează bătrânețea. La 56 de ani, artista din Banat se simte și arată cu 20 de ani mai tânără
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Stana Izbașa sfidează bătrânețea. La 56 de ani, artista din Banat se simte și arată...
La 42 de ani, campioana e bănuită că se iubește cu un bărbat mai tânăr cu 20 de ani
Prosport.ro
La 42 de ani, campioana e bănuită că se iubește cu un bărbat mai tânăr...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Cele 4 zodii care astăzi, de Sfântul Ion, primesc o veste grozavă. Un proiect nou o sa le schimbe total viața acestor nativi
Click.ro
Cele 4 zodii care astăzi, de Sfântul Ion, primesc o veste grozavă. Un proiect nou...
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Digi 24
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
„Armata invizibilă” care va ataca Rusia dacă Ucraina va fi forțată de SUA să cedeze teritorii. Ce „greșeală fatală” ar putea face Putin
Digi24
„Armata invizibilă” care va ataca Rusia dacă Ucraina va fi forțată de SUA să cedeze...
Aglomerat pe DN1 la revenirea din vacanță. Poliția recomandă rute alternative spre București
Promotor.ro
Aglomerat pe DN1 la revenirea din vacanță. Poliția recomandă rute alternative spre București
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți îndeplinesc trei dorințe!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți...
Fără numerar după adoptarea euro în Bulgaria: bancomatul din satul cu 650 de locuitori s-a golit repede
go4it.ro
Fără numerar după adoptarea euro în Bulgaria: bancomatul din satul cu 650 de locuitori s-a...
Care e mai sănătos: ceaiul sau cafeaua?
Descopera.ro
Care e mai sănătos: ceaiul sau cafeaua?
Lord of Hatred, cel de-al doilea expansion pack pentru Diablo IV. Ce noutăți promite și când va fi lansat
Go4Games
Lord of Hatred, cel de-al doilea expansion pack pentru Diablo IV. Ce noutăți promite și...
Cum arată în interior casa DISTRUSĂ a Rodicăi Stănoiu de la Năvodari. A fost vandalizată în ultimul hal!
Gandul.ro
Cum arată în interior casa DISTRUSĂ a Rodicăi Stănoiu de la Năvodari. A fost vandalizată...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Doliu în fotbal! Un jucător de doar 22 de ani a murit în vacanță, în timp ce încerca să își ...
Doliu în fotbal! Un jucător de doar 22 de ani a murit în vacanță, în timp ce încerca să își facă un selfie
Taxă succesiune 2026. Cum se calculează, de fapt, cât trebuie să plătești la notar
Taxă succesiune 2026. Cum se calculează, de fapt, cât trebuie să plătești la notar
Zodia care râde, dar și plânge în 2026, potrivit Cristinei Demetrescu: Își găsește jumătatea, ...
Zodia care râde, dar și plânge în 2026, potrivit Cristinei Demetrescu: Își găsește jumătatea, dar rămâne fără bani
TEST IQ | Găsiți singura literă „i” pierdută printre cifrele „1” din imagine
TEST IQ | Găsiți singura literă „i” pierdută printre cifrele „1” din imagine
BANCUL ZILEI | Horoscopul femeilor singure
BANCUL ZILEI | Horoscopul femeilor singure
Fiul lui Ronald Reagan a murit. Michael Reagan a fost adoptat de fostul președinte al Americii
Fiul lui Ronald Reagan a murit. Michael Reagan a fost adoptat de fostul președinte al Americii
Vezi toate știrile
×