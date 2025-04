Fiica fostului șef al Formulei 1 este devastată! Ce a aflat despre soțul ei, după ce doi români au prăduit-o de 25 de milioane £. Hoții vizau și casele lui Kate Moss și Eric Clapton

Tamara Ecclestone, fiica fostului magnat al Formulei 1 Bernie Ecclestone, și soțul ei nu au reușit să recupereze niciun ban din cele 25 de milioane de lire furate în cel mai mare jaf din Marea Britanie, din cauza unei greșeli uluitoare făcute în momentul asigurării bunurilor!

Informația a fost dezvăluită într-un podcast de investigații al DAILY MAIL – “Jafuri, înșelătorii și minciuni: În căutarea diamantelor dispărute ale Tamarei Ecclestone” (“Heists Scams and Lies: The Hunt for Tamara Ecclestone’s Missing Diamonds”).

O bandă internațională de hoți de bijuterii a jefuit conacul din Kensington al familiei, în timp ce Tamara, soțul ei Jay Rutland și cei doi copii se aflau în vacanță în Laponia. Hoții au furat bijuterii neprețuite, ceasuri și bani, totul cu o valoare de multe milioane de euro.

Familia Tamarei a primit o a doua lovitură când a aflat că nu puteau cere niciun ban înapoi pentru bunurile furate.

În mod incredibil, polița de asigurare pentru conacul în valoare de 75 de milioane de lire sterline conținea o clauză de scutire pentru ceasuri și bijuterii care trecuse neobservată până atunci.

O serie de spargeri care a zguduit Marea Britanie

Dezvăluirea bombă este una dintre numeroasele informații șocante prezentate în noul podcast.

Noua serie de emisiuni discută seria de furturi care au zguduit Marea Britanie, urmărește traseul pradei furate prin Europa și prezintă chiar interviuri cu asociați ai hoților înșiși.

O altă informație bombă dezvăluită în emisiune este că banda care a dat spargerea la conacul Tamarei a vizat și locuințele supermodelului Kate Moss și muzicianului Eric Clapton.

Hoții au petrecut zile întregi cercetând conacele celor mai bogați și faimoși oameni din Londra înainte de a-și alege țintele finale: casele fostului jucător de fotbal Frank Lampard, cea a regretatului proprietar al echipei Leicester City, Vichai Srivaddhanaprabha și, bineînțeles, conacul Ecclestone de pe Aleea Miliardarilor.

Soțul Tamarei: „Am primit banii de asigurare doar pentru ușile sparte cu ranga”

Vorbind în exclusivitate pentru autorii podcastului, Rutland a declarat că își asumă responsabilitatea pentru lipsa de precauție care a făcut ca familia să nu poată face o cerere de despăgubire pentru obiectele de valoare jefuite din casa lor.

„Cererea noastră de despăgubire totală a fost, cred, de 40.000 sau 45.000 de dolari, ceva de genul ăsta, și era pentru ușile din casă, deoarece hoții au spart literalmente 25 sau 30 de uși”, a spus el. „Dacă vă puteți imagina, fiecare ușă a fiecărei camere era încuiată. Asta a însemnat că au trebuit să deschidă fiecare ușă cu ranga. Așadar, îmi amintesc că am solicitat asigurarea pentru înlocuirea acestor uși, dar asta a fost tot. Nimic altceva nu a fost asigurat’.

Rutland, care lucrează ca directorul de creație la Maddox Gallery, a adăugat:

„Nu mă înțelegeți greșit, este vina noastră și, în mod clar, arată importanța verificării clauzelor din contracte. Dar aceasta a fost una dintre excluderile din poliță – ceasuri și bijuterii, în mod foarte specific”.

În timp ce familia se afla în străinătate, hoții au reușit să păcălească detectoarele de securitate, au intrat în grădină și pătruns în imobil printr-unul dintre dormitoare. Apoi, în aproximativ o oră, ei au furat colecția de bijuterii a fiicei fostului șef al Formulei 1, care include cercei, inele, dar și un ceas Cartier, primit drept cadou de nuntă, estimat la 95.000 de euro.

Ora petrecută în conac le-a fost suficientă hoților ca să ia totul – ei au plecat cu 400 de bijuterii, ceasuri și sume mari de bani.

„În cazul Tamarei, au furat literalmente toate bijuteriile pe care ea le acumulase de la vârsta de 16 ani”, a declarat Rutland. ‘Cred că a fost norocoasă în sensul că nu i-au luat și verigheta , pentru că o avea asupra ei acolo unde am fost. Dar erau o mulțime de piese cu valoare sentimentală foarte mare pe care i le dăduseră mama ei, tatăl ei, alți membri ai familiei, și eu”.

Aproape niciunul dintre bunurile furate din cele trei vile pe parcursul a 13 zile în decembrie 2019 nu a fost recuperat vreodată și se crede că bunurile au fost transportate ilegal din Marea Britanie în Europa dar și pe alte continente.

Înainte de a da loviturile, banda luase în vizor, de asemenea, o proprietate de 3,5 milioane de lire sterline din centrul Londrei, deținută de Eric Clapton din 1991, și un conac de 11,5 milioane de lire sterline din nord-vestul Londrei, care era deținut de Kate Moss la acea vreme.

O sursă apropiată anchetei a confirmat că cele două celebrități se aflau pe listade ținte a bandei de hoți.

„Hoții au efectuat misiuni de recunoaștere la locuințele mai multor celebrități, deoarece hoții știau că aceste persoane ar fi avut în interior bijuterii și obiecte scumpe”, a declarat sursa. „Scopul recunoașterii era de a căuta posibilele puncte de intrare și punctele slabe – dacă locuința părea prea sigură, hoții plecau și treceau la următoarea casă”.

Nici Kate Moss, nici Eric Clapton, numit de revista Rolling Stone al doilea cel mai mare chitarist al tuturor timpurilor, nu au dorit să comenteze cazul.

Dar Rutland a declarat pentru podcast:

„Sunt sigur că Moss și Clapton se simt norocoși că au scăpat nejefuiți … pentru că hoții erau în mod clar niște profesioniști”.

Un purtător de cuvânt al Scotland Yard a declarat că nu poate confirma ce case erau ținute sub observație de banda de spărgători înainte de lovituri.

Românca arestată pe aeroport pentru că purta colierul Tamarei: „De fapt, fusesem angajată de unul dintre spărgători ca escortă”

La puțin timp după spargerea de la conacul Tamarei Ecclestone, presa a relatat despre doi cetățeni români care au fost acuzați în acest caz.

Cei doi, mamă și fiu, au fost arestați și audiați la Curtea Magistraților din Westminster. Potrivit The Sun, femeia lucra în Anglia ca femeie de serviciu, iar băiatul ei ca barman.

Acuzațiile împotriva celor doi români veniseră după ce un alt bărbat în vârstă de 29 de ani fusese reținut pe aeroportul Heathrow, iar un altul, în vârstă de 31 de ani, fusese arestat la o adresă din estul Londrei, sub suspiciunea de conspiraţie în vederea comiterii de furturi și spălare de bani.

Românca a negat în faţa instanţei, orice implicare în spargerile puse la cale de banda de hoţi.

Surprinsă purtând un colier identic cu cel furat din casa Tamarei Ecclestone, ea a declarat că se afla la Londra, în perioada spargerilor, dar doar pentru că a fost plătită cu 5.000 de lire sterline ca escortă.

Femeia a spus că se fusese plătită în jur de 5.000 de lire sterline pentru a lucra ca escortă pentru unul dintre presupuşii spărgători, rămânând într-un apartament unde se spune că spărgătorii se întâlneau pentru a pune la cale furturile.

Atât escorta cât și fiul ei au negat implicarea în spargeri.

Trei spărgători condamnați, dar creierul operațiunii a fugit din Marea Britanie

În noiembrie 2022, italienii Jugoslav Jovanovic, Alessandro Maltese și Alessandro Donati au fost condamnați, după un proces la tribunalul Isleworth Crown Court, la un total de 28 de ani de închisoare, după ce au pledat vinovați de conspirație pentru furt.

Al patrulea bărbat, un sârb despre care se spune că a fost creierul din spatele jafurilor, Ljubomir Radosavljevic, în vârstă de 43 de ani, rămâne în arest la Belgrad.

O cerere de extrădare din Serbia în Marea Britanie a fost respinsă, dar Radosavljevic este acuzat în țara sa natală că a încercat să treacă bunurile de lux furate peste frontierele internaționale și că a “spălat” bunuri furate din Elveția și Marea Britanie în valoare de 26 de milioane de lire sterline.

