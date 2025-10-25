Acasă » Știri » Cine este Alessia Pop, adolescenta de 16 ani care a întors toate scaunele la Vocea României 2025 în primele secunde: ”N-am auzit așa ceva în viața mea!”

Cine este Alessia Pop, adolescenta de 16 ani care a întors toate scaunele la Vocea României 2025 în primele secunde: ”N-am auzit așa ceva în viața mea!”

De: Denisa Agheorghiesei 25/10/2025 | 16:46
Cine este Alessia Pop, adolescenta de 16 ani care a întors toate scaunele la Vocea României 2025 în primele secunde: ”N-am auzit așa ceva în viața mea!”
Alessia Pop, sursă foto: PRO TV

Alessia Pop, o tânără de doar 16 ani, a ridicat sala în picioare și i-a făcut pe toți cei patru antrenori să-și întoarcă scaunele în cea mai spectaculoasă audiție a sezonului „Vocea României” 2025. Interpretarea piesei „Dzelem, Dzelem”, a emoționat publicul și jurații.

Notele înalte pe care Alessia le-a atins au uimit întreaga sală, iar reacția antrenorilor a fost pe măsura talentului ei. Theo Rose a fost prima care a apăsat butonul, urmată de Smiley, iar la câteva secunde distanță și Tudor Chirilă împreună cu Irina Rimes și-au întors scaunele.

Smiley, impresionat până la lacrimi

După prestația tinerii, Smiley nu și-a putut ascunde emoțiile.

„Doamne, Alessia. Eu nu am auzit așa ceva în viața mea. Melodia pe care ai interpretat-o m-a făcut să mă gândesc că sunt șanse mari să o alegi pe Theo. Îmi place atât de tare cât de frumos ai cântat și felul în care ai cântat și tot!” a declarat Smiley.

Pentru a-și spori șansele, Smiley a apelat la o strategie curajoasă și i-a blocat pe Theo Rose și Horia Brenciu, astfel încât aceștia să nu mai poată aduce argumente în favoarea lor.

„Îmi place atât de tare cât de frumos ai cântat și felul în care ai cântat și tot ce ai făcut cu vocea încât încerc să îmi dau mai multe șanse să ajungi la mine în echipă. De aceea am dat mute” a spus tot Smiley.

Irina Rimes a completat amuzată.

„Calcă pe capete pentru tine!” a declarat Irina Rimes.

Theo Rose și Horia Brenciu, câștigătorii luptei pentru vocea Alessiei

După o adevărată bătălie a argumentelor, Theo Rose și Horia Brenciu au reușit să o convingă pe Alessia să li se alăture echipei. Momentul a fost încheiat într-o manieră emoționantă. Theo i-a propus să cânte împreună chiar piesa „Dzelem, Dzelem”, oferind publicului o interpretare dublă care a ridicat sala în picioare.

Cine este Alessia Pop. Povestea unei voci născute din credință și perseverență

Alessia a descoperit muzica la doar cinci ani, fredonând primele versuri în mașina mamei sale. De atunci, drumul ei artistic a fost presărat cu muncă și disciplină, cursuri de canto încă din copilărie, apoi studii la Liceul de Muzică, unde s-a dedicat pianului și canto-ului clasic. Deși nu provine dintr-o familie de muzicieni, talentul pare să fie moștenit de la bunica sa.

Drumul nu a fost ușor. Alessia a recunoscut că a avut momente de îndoială, alimentate de descurajările venite chiar din partea unor prieteni și profesori. Totuși, o conversație sinceră cu Dumnezeu i-a schimbat destinul, i-a cerut un semn, iar răspunsul a venit sub forma actualei sale profesoare de canto, cea care i-a redat încrederea. Alessia a visat de mică să ajungă pe scena de la Vocea României. În copilărie, își imagina momentul în care toate cele patru scaune se vor întoarce, vis care acum a devenit realitate.

