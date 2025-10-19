Acasă » Știri » Theo Rose l-a umilit pe Tudor Chirilă la Vocea României! L-a imitat în fața tuturor și…

Theo Rose l-a umilit pe Tudor Chirilă la Vocea României! L-a imitat în fața tuturor și…

De: Andreea Stăncescu 19/10/2025 | 11:55
Ce i-a spus Theo Rose lui Tudor Chirilă / Sursa foto: Social media
Jurații de la Vocea României s-au atacat prin ironii fine. Discursul pe care l-a avut Tudor Chirilă a stârnit glume din partea colegei sale, Theo Rose, care a creat un moment de umor. Ce i-a spus cântăreața acestuia în fața tuturor!

În ediția recentă a emisiunii Vocea României, momentul unei tinere concurente a stârnit nu doar emoție, ci și câteva ironii neașteptate din partea juratei Theo Rose la adresa colegului ei, Tudor Chirilă. În timpul audițiilor, juratul a pus o întrebare inedită concurentei despre cele mai folosite cuvinte din viața sa: „Dacă mâine nu ai mai putea să vorbești și ar trebui să alegi doar 21 de cuvinte din viața ta, care ar fi acelea?”

Răspunsul lui Tudor Chirilă a atras imediat atenția lui Theo Rose, care nu a putut să nu facă haz de anumite cuvinte alese de cântăreț. Cântăreața a făcut mai multe glume chiar în fața tuturor, pe scenă.

„Eu încep așa: orizont, liniște, strângere, vânt, prăpastie, trestie, vârf, piatră, nesiguranță, trudă, rouă, șoim, lan, acoperiș, îmbrățișare, prieten. Astea au fost cuvintele mele”, a spus Tudor Chirilă.

Sursa foto: Pro TV

Ironiile lui Theo Rose la adresa lui Tudor Chirilă

Ironia lui Theo Rose subliniază diferența dintre stilurile lor. În timp ce Tudor Chirilă adoptă un discurs poetic, plin de metafore, care poate părea greu de urmărit sau „vrăjeală” pentru cei care îl ascultă fără a analiza fiecare cuvânt. Cântăreața, în schimb, a reacționat imediat și spontan, evidențiind absurditatea anumitor alegeri precum „trestie” sau „șoim”, creând un moment plin de ironie. Ulterior, la testimonial a mai pus „sare pe rană”, explicând că unele discursuri sunt goale, dar sună elegant.

„Dacă nu ai mai putea să vorbești la ce îți trebuie trestie? Dacă tu rămâi fără cuvinte?”, l-a întrebat Theo Rose pe Tudor Chirilă. „Vă dați seama ce vrăjeală la el. El a spus nimic insinuând că e ceva acolo. Stătea așa în scaun și îl auzi „trestie”. Concurenta, de data asta a zis gata, a furat curent. Mă duc aici la pâine, apă, altele. Când am auzit trestia…vă dați seama că și fata a rămas un pic un copac. Șoim, vânt, ce e aia? Noi în ultima vreme am fost obișnuiți cu acest gen de discurs de pare că zice ceva, dar nu zice nimic. Dar vorbește greu, e ceva elegant. A spus trestie”, a povestit Theo Rose la testimonial.

CITEȘTE ȘI: Lacrimi la Vocea României! Jurații au început să plângă pe rând, după piesa auzită: „Eu nu pot să vorbesc”

Theo Rose și Anghel Damian, nași de cununie! Primele imagini de la eveniment

