Theo Rose și Anghel Damian, nași de cununie! Primele imagini de la eveniment

Theo Rose s-a distrat pe cinste în weekend-ul ce tocmai a trecut. Cântăreața și partenerul ei, Anghel Damian, au fost nași, iar distracția a fost la cote mari la nunta la care cei doi au participat. Artista și-a luat rolul în serios, nu s-a dezlipit de mireasă, dar a avut grijă și să facă atmosferă. Ce ținută a ales Theo Rose pentru ziua cea mare?

În weekend-ul ce tocmai a trecut, Theo Rose și Anghel Damian au pus totul pe pauză, l-au lăsat pe micuțul Sasha acasă și s-au distrat de mama focului la nuntă. Cei doi au fost nași, așa că au captat imediat toate privirile. De asemenea, postările din mediul online arată că perechea s-a simțit foarte bine la nună și a stat mai mereu pe ringul de dans.

Pentru a „onora” statutul de nașă, Theo Rose a ales o rochie specială, care i-a scos în evidență silueta de invidiat. Artista a ales să poarte o rochie pe corp, de un verde pal, cu unele detalii în zona abdomenului. Mai apoi, la petrecerea de seară, aceasta a îmbrăcat o rochie neagră, cu decupaje sexy.

În ceea ce îl privește pe Anghel Damian, acesta a ales să poarte o ținută clasică, formată dintr-un costum negru și cămașă albă. Cei doi s-au distrat de minune la nuntă și au petrecut până dimineață. Nașii au fost alături de miri în permanență, iar evenimentul a fost unul reușit.

„Îmi place tot la viața de mamă”

După distracția din weekend, Theo Rose și Anghel Damian s-au întors acasă la micuțul Sasha. În urmă cu doi ani, aceștia au devenit părinți, iar acum mare parte din timpul lor și-l dedică fiului lor. Deși la început lucrurile au fost mai grele, acum cei doi părinți și-au împărțit perfect rolurile, iar Sasha nu le dă prea mari bătăi de cap.

„Îmi place tot la viața de mamă. Acum nu mai e nici oboseală care a fost în perioada de bebelușeală. Mă înțelege copilul perfect. Nu are încă doi ani și mi se pare extraordinar că dacă îți iei timp să îi explici absolut orice, înțelege și ascultă. Mi se pare foarte frumoasă comunicarea pe care o am cu el și pe care o are și Anghel. Sunt foarte diferite relațiile. Anghel are băița de seară. Aceasta este activitatea lor împreună. Durează cam 30 de minute, mi se pare foarte ok. Eu îi pregătesc laptele. Restul e la mine. De cele mai multe ori, eu sunt acasă după ora 17:00, orice ar fi, și ieșim afară, ne jucăm în parc, mâncăm, facem tot felul de activități, cu litere, acum a învățat să numere până la 10”, declara Theo Rose, în urmă cu ceva timp.

